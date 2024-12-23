Частным заводам упрощают партнерство

Минпромторг подготовил законопроект, расширяющий возможности применения недавно запущенного механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве и реконструкции не только государственных, но и частных промышленных предприятий. Ведомство предлагает вдвое снизить минимальную сумму инвестиций, необходимых для участия в таких проектах, а также предусмотреть возможность госзакупок произведенной продукции у частного партнера соглашения за счет присвоения ему статуса единственного поставщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Принятый летом 2024 года закон о ГЧП в промышленности уже предлагается скорректировать — Минпромторг подготовил законопроект, нацеленный на расширение применения этого механизма. Поясним: закон разрешил заключать соглашения о ГЧП в отношении проектов по строительству и реконструкции не только государственных промышленных предприятий (как это было ранее), но и частных — при условии, что такие проекты соответствуют таксономии технологического суверенитета (то есть приоритетам государства в области технологического развития). Общий объем инвестиций при этом должен превышать 10 млрд руб., доля финансирования за счет собственных средств инвестора — 15%, а прямое участия государства должно составлять менее 50% от всех расходов по проекту (см. “Ъ” от 5 марта).

Новым законопроектом Минпромторга предлагается вдвое снизить минимальный объем инвестиций — до 5 млрд руб. (для новых регионов — и вовсе до 500 млн руб.). При этом предусматривается возможность заключения соглашения о промышленном ГЧП (промГЧП) и в отношении незавершенного объекта, принадлежащего частному инвестору,— «для создания на его основе имущественного комплекса, предназначенного для производства промышленной продукции».

Также в проекте прописывается возможность закупки продукции, созданной в результате реализации проекта промышленного ГЧП, у частного партнера с наделением его статусом единственного поставщика — то есть без конкурентных процедур. Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, это позволит обеспечить долгосрочный спрос на промышленную продукцию.

В Национальном центре ГЧП ожидают, что изменения поспособствуют расширению количества вовлекаемых в партнерство проектов — поскольку снижение порога инвестиций снизит барьеры для частных инвесторов. Директор юридической практики «ТеДо» Анна Батуева отмечает, что «на рынке есть интерес к реализации проектов, по которым сумма капвложений менее 10 млрд руб.».

Глава практики инфраструктуры и ГЧП Better Chance Александр Долгов, однако, считает, что существенное влияние эти изменения «едва ли окажут». По его словам, «ГЧП в большей степени зависит от фундаментальных факторов, в частности от денежно-кредитной и бюджетной политики, объема полномочий регионов, который следует разумно расширять».

Исполнительный директор Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) Мария Ярмальчук отмечает, что пока наблюдается слабая динамика использования промГЧП — из-за жестких критериев и пробелов в регулировании. В связи с этим, отмечает она, ассоциация совместно с деловым сообществом направляла в госорганы предложения по совершенствованию механизма, из которых в законопроекте учтена только малая часть. В целом в АИИК поправки поддерживают, но считают предложенные меры недостаточными — например, по мнению ассоциации, необходимо снижать минимальный порог инвестиций до 3 млрд руб.

Предоставление частному партнеру статуса единственного поставщика, говорит Анна Батуева, давно ожидаемая мера. Сейчас, поясняет она, бюджет вынужден гарантировать окупаемость проекта путем установления минимально гарантированного дохода, но тогда он может платить дважды — сначала в рамках закупки у поставщика, который не является стороной соглашения о ГЧП, а затем — в виде выплаты частному партнеру. Однако, добавляет Анна Батуева, отсутствие процедуры присвоения статуса единственного поставщика также может привести к двойной выплате из бюджета. Как отмечает Мария Ярмальчук, при реализации ГЧП-проектов одной из проблем является отсутствие определенности спроса на продукцию — и предлагаемые изменения особенно актуальны в условиях дефицита бюджетных средств для покрытия недополученных расходов частных партнеров.

Какие еще изменения предлагает Минпромторг Законопроект о правке механизмов промышленного ГЧП расширяет формы финансового участия публичных партнеров на этапе реализации проектов. Помимо капитального гранта (госплатежей на этапе строительства или реконструкции, компенсирующих затраты непосредственно на создание объекта) предусматривается и возмещение части трат на НИОКР. Возмещение расходов на такие работы и на строительство объекта в совокупности должно уложиться в действующие сейчас лимиты для капитальных грантов — не более 80% расходов на создание объекта соглашения. Отдельно уточняется, что возмещаться могут только расходы, понесенные инвестором после заключения соглашения. Это положение в Национальном центре ГЧП приветствуют — потенциально часть расходов инвестор может понести и до соглашения (например, в связи с проектированием), и на практике в отношении таких трат возникают вопросы об их обоснованности, связанности с соглашением и о справедливости их «навязывания постфактум» публичной стороне. Как поясняет директор юридической практики «ТеДо» Анна Батуева, действующее регулирование позволяет толковать норму таким образом, что финансовое участие публичного партнера допускается в отношении расходов, которые касаются объектов соглашения,— то есть период, когда расходы были понесены, может быть и до заключения соглашения. Законопроект, поясняет она, сужает такое толкование. Руководитель направления ГЧП юридической практики Kept Олеся Хитяник отмечает, что эти положения будут распространяться не только на промышленные, но и на все соглашения — для ряда проектов это может существенно повлиять на размер возмещения. Например, если дорогостоящее оборудование закуплено до заключения соглашения, компенсировать эти затраты невозможно, хотя они напрямую относятся к проекту. С другой стороны, логику этого ограничения, по ее словам, «тоже можно объяснить» — прослеживается тенденция на стимулирование появления новых проектов. Евгения Крючкова

Евгения Крючкова