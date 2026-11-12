Убийство в ОАЭ раскрыли в России

На родине фигуранты получили обещанные деньги, которые поделили между собой. Вскоре исполнителей убийства задержали, тогда же стало известно, что в расправе участвовали три человека. Помимо Юрия Шарыпова обвинения предъявили еще одному экс-военнослужащему Владимиру Далекину, а также бывшему оперативнику УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга Константину Шахту, ранее судимому за сбыт наркотиков. Всего на начальном этапе расследования задержали восемь человек, пятеро из которых оказались дропперами, которых использовали втемную. Исполнителей отправили в СИЗО, а остальных отпустили.