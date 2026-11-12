Убийство в ОАЭ раскрыли в России
Ветерана будут судить за расправу над криптотрейдером
Следователи СКР завершили расследование резонансного дела об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны. Материалы в отношении одного из исполнителей преступления, совершенного в ОАЭ летом 2025 года, прокуратура направила в суд. Уголовное преследование еще одного фигуранта продолжается, а другого — прекращено в связи с его смертью. Организаторов преступления ищут.
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении Юрия Шарыпова, являющегося ветераном боевых действий за участие в СВО. Ему инкриминируют убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и незаконный оборот наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Последнее обвинение связано с кокаином, который силовики обнаружили в квартире фигуранта при обыске в ноябре 2025 года.
Как считает следствие, обвиняемый Шарыпов был одним из исполнителей убийства Романа и Анны Новак, произошедшего в городе Хатта в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно фабуле дела, в июне—июле 2025 года с обвиняемым связался неизвестный, предложивший убить супругов за вознаграждение. Всего преступникам обещали заплатить не менее 10 млн руб.
После этого Шарыпов связался со знакомым, которому предложил стать соучастником. Во время подготовки к преступлению фигурантам передали шокер и другие предметы нападения, а также химикаты. Все это они привезли на виллу в Хатте.
В октябре 2025 года преступники связались с Романом Новаком под видом инвесторов. Они пригласили его с супругой на виллу. Личный водитель высадил их на стоянке у озера, где пара пересела в другой автомобиль и уехала на встречу. После этого пара перестала выходить на связь.
Как установило следствие, на вилле Романа и Анну Новак начали избивать с применением шокера, а затем связали липкой лентой и пластиковыми стяжками.
Преступники потребовали у жертв дать им доступ к криптокошелькам, а затем эти данные отправили организаторам. В ответ супругов поручили убить, а тела — спрятать. После совершения преступления преступники вернулись в Россию.
На родине фигуранты получили обещанные деньги, которые поделили между собой. Вскоре исполнителей убийства задержали, тогда же стало известно, что в расправе участвовали три человека. Помимо Юрия Шарыпова обвинения предъявили еще одному экс-военнослужащему Владимиру Далекину, а также бывшему оперативнику УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга Константину Шахту, ранее судимому за сбыт наркотиков. Всего на начальном этапе расследования задержали восемь человек, пятеро из которых оказались дропперами, которых использовали втемную. Исполнителей отправили в СИЗО, а остальных отпустили.
Сразу после задержания вину признал только Владимир Далекин. Он же стал сотрудничать со следствием и рассказал, куда спрятали тела супругов.
Так стало известно, что после убийства трупы упаковали в мешки с химикатами, которые закопали в пустыне.
В свою очередь Шарыпов признавал вину частично, а Шахт не признал инкриминируемые ему преступления.
Юрий Шарыпов в конце концов также согласился с выводами предварительного следствия и стал сотрудничать с ним. Его соучастник Далекин 16 сентября 2026 года скончался в больнице, как сообщали в СКР, от хронического заболевания. Дело в отношении Константина Шахта находится на завершающей стадии, а материалы против заказчиков убийства выделили в отдельное производство.
Сам Роман Новак публично позиционировал себя в качестве успешного криптобизнесмена и друга создателя Telegram Павла Дурова. В 2014 году бизнесмен стал соучредителем ООО «Энси», связанного с криптокошельком Tizer (Transcrypt). В 2016 году он запустил фитнес-платформу «Спорт в народ». За мошенничество, связанное с этими проектами, господину Новаку вынесли приговор, который он отбыл в 2023 году. После этого предприниматель улетел в Дубай, где создал криптопроект Fintopio.