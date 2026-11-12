Терминал — не криминал
Надзору не удалось отсудить акции ПНТ
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 12 ноября признал законным отказ обратить в доход государства 45% акций крупнейшего российского терминала по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе — АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Он принадлежит Елене Васильевой — жене одного из основателей ПНТ Сергея Васильева. Ранее арбитраж пришел к выводу, что сохранение у нее акций не влечет за собой рисков возникновения угрозы обороне страны. Также Генпрокуратуре отказано во взыскании в казну 4,4 млрд дивидендов.
В апелляции Генпрокуратура обжаловала решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 11 сентября отклонил иск ведомства к Елене Васильевой, Сергею Васильеву, а также кипрской компании «Мобалко Холдингс Лимитед» (Mobalco Holdings Limited). Бенефициаром последней через панамскую компанию являлся господин Васильев. А сама кипрская фирма до 2022 года была собственником 50% акций АО «Петербургский нефтяной терминал».
Надзорный орган оспаривал в арбитраже сделки 2022 года, когда господин Васильев в рамках деофшоризации перевел себе 50% акций из иностранной компании, а впоследствии после инсульта, в том же году, подарил свою долю супруге Елене Васильевой. Генпрокуратура сочла, что ответчики нарушили Федеральный закон №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», и требовала признать сделки ничтожными.
В частности, как стало известно “Ъ”, прокуратура утверждала, что Елена Васильева имеет вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где учредила компанию «Волесия Проджект Менеджмент Сервисес ЛЛС», куда якобы выводила доходы от бизнеса.
Помимо прочего, ведомство просило взыскать в доход РФ 4,4 млрд руб., которые причитались госпоже Васильевой в качестве дивидендов за 2024–2025 годы, указывая, что собирается направить средства «на нужды Минобороны РФ». Однако суд первой инстанции (решение имеется в распоряжении “Ъ”) пришел к выводу, что никакого нарушения закона со стороны ответчиков допущено не было. Из решения арбитража следует, что господин Васильев приобрел 4538 акций АО ПНТ у подконтрольной ему компании «Мобалко Холдингс Лимитед», однако эта сделка не может быть признана сделкой с лицом из недружественного государства, так как «иностранный контрагент находился под контролем гражданина РФ». «Данная сделка является сделкой по приобретению гражданином РФ актива путем безвозмездного приобретения»,— гласило решение.
Суд также констатировал, что сделка между господином Васильевым и его женой не была заключена в ущерб государственным интересам, так как оба являлись гражданами России. При этом доводы представителя надзора о том, что госпожа Васильева является резидентом ОАЭ, а потому принадлежность ей 4538 акций АО ПНТ противоречит закону о стратегических предприятиях, суд отклонил, поскольку, как указано в его решении, карта резидента ОАЭ является по сути аналогом вида на жительство, а не доказательством получения гражданства. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства того, что у госпожи Васильевой имеется иностранное гражданство.
«При таких обстоятельствах устранение контроля над стратегическим предприятием российского физического лица в целях передачи контроля над предприятием РФ является излишним, поскольку как до устранения контроля российского физического лица над предприятием, так и после него фактически будут управлять российские лица»,— указал суд, отметив, что «сохранение у госпожи Васильевой» 4538 акций (что составляет на сегодняшний момент 45%) «не влечет за собой рисков возникновения угрозы обороне страны и ее безопасности».
Адвокат Елены и Сергея Васильевых Дмитрий Октысюк заявил “Ъ”, что вышестоящий суд признал законным решение нижестоящей инстанции о том, что 57-й федеральный закон не распространяется «на отношения, связанные с приобретением акций российских стратегических предприятий российскими гражданами либо иностранными организациями, владельцами которых также являются россияне или российские организации».
Он утверждает, что Елена Васильева «никогда не выводила деньги от бизнеса за рубеж», а супруги Васильевы «всегда являлись налоговыми резидентами РФ».
Как ранее писал “Ъ”, в апреле 2025 года Генпрокуратура изъяла в доход государства остальные 55% акций терминала, принадлежащих семье скончавшегося основателя ПНТ Дмитрия Скигина. Надзор доказал, что наследники бизнесмена являются гражданами недружественных ныне России стран — Германии и Франции — и в нарушение закона над стратегическим предприятием установили иностранный контроль. В июле 2026 года Росимущество передало акции «Росхиму».
Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Он работает с 1996 года, его пропускная способность составляет 10 млн тонн в год.