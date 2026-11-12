Терминал — не криминал

Суд также констатировал, что сделка между господином Васильевым и его женой не была заключена в ущерб государственным интересам, так как оба являлись гражданами России. При этом доводы представителя надзора о том, что госпожа Васильева является резидентом ОАЭ, а потому принадлежность ей 4538 акций АО ПНТ противоречит закону о стратегических предприятиях, суд отклонил, поскольку, как указано в его решении, карта резидента ОАЭ является по сути аналогом вида на жительство, а не доказательством получения гражданства. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства того, что у госпожи Васильевой имеется иностранное гражданство.