Трамп заморозил финансирование инфраструктурных проектов более чем на $300 млрд

В первый же день своего нового президентского срока Дональд Трамп подписал указ об «освобождении американской энергетики». Он помимо прочего замораживает финансирование инфраструктурных проектов в сфере зеленой энергетики. По подсчетам Financial Times (FT), Министерство энергетики страны в итоге рискует не получить более $300 млрд, ранее одобренных администрацией Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп уже резко сменил курс энергетической политики страны в сторону значительного увеличения добычи нефти и газа при одновременном сворачивании климатических программ. Так, президент отменил введенный Джо Байденом стандарт по доле электромобилей, а также запретил заключать новые договоры об аренде участков на континентальном шельфе с операторами ветряных электростанций.

В указе об «освобождении американской энергетики» говорится также о заморозке финансирования климатических проектов до тех пор, пока не будет подтверждено их соответствие новым нормам государственной политики. В частности, речь идет о заморозке кредитов, грантов и контрактов, выданных в рамках «закона о сокращении инфляции» и «закона об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест». Как отмечает FT, в рамках этих законов Министерство энергетики уже получило одобрение на предмет получения кредита почти на $50 млрд, а выдача еще $280 млрд кредитных средств сейчас находится на стадии рассмотрения. Однако теперь министерство рискует вообще не получить эти деньги.

Кирилл Сарханянц