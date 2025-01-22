Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп заморозил финансирование инфраструктурных проектов более чем на $300 млрд

В первый же день своего нового президентского срока Дональд Трамп подписал указ об «освобождении американской энергетики». Он помимо прочего замораживает финансирование инфраструктурных проектов в сфере зеленой энергетики. По подсчетам Financial Times (FT), Министерство энергетики страны в итоге рискует не получить более $300 млрд, ранее одобренных администрацией Джо Байдена.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп уже резко сменил курс энергетической политики страны в сторону значительного увеличения добычи нефти и газа при одновременном сворачивании климатических программ. Так, президент отменил введенный Джо Байденом стандарт по доле электромобилей, а также запретил заключать новые договоры об аренде участков на континентальном шельфе с операторами ветряных электростанций.

В указе об «освобождении американской энергетики» говорится также о заморозке финансирования климатических проектов до тех пор, пока не будет подтверждено их соответствие новым нормам государственной политики. В частности, речь идет о заморозке кредитов, грантов и контрактов, выданных в рамках «закона о сокращении инфляции» и «закона об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест». Как отмечает FT, в рамках этих законов Министерство энергетики уже получило одобрение на предмет получения кредита почти на $50 млрд, а выдача еще $280 млрд кредитных средств сейчас находится на стадии рассмотрения. Однако теперь министерство рискует вообще не получить эти деньги.

Кирилл Сарханянц

Инаугурационная речь 47-го президента США Дональда Трампа

Инаугурационная речь 47-го президента США Дональда Трампа

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...