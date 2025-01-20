Трамп: с сегодняшнего дня США официально признают только два гендера

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о прекращении «искусственного внедрения расовой и гендерной идеологии» в американское сообщество. Он подчеркнул, что администрация президента будет признавать существование только мужского и женского гендеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Bill Clark / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Bill Clark / Pool / Reuters

«С сегодняшнего дня официальная политика правительства США заключается в том, что у нас только два гендера: мужской и женский»,— сказал господин Трамп во время инаугурационной речи.

В декабре 2024 года Дональд Трамп обещал остановить «трансгендерное безумие в США». Он заявил о планах подписать указы о запрете менять пол детям, запретить трансгендерам служить в армии, участвовать мужчинам-трансгендерам в женских видах спорта. Также он планирует урезать федеральное финансирование учебным заведениям, где «продвигают трансгендерное безумие».

Во время своего первого президентского срока господин Трамп выступал против легализации однополых браков. Он обязался назначить судей против ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) в Верховный суд. Также в США был запрещен въезд для ЛГБТ-беженцев («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и отменены меры для защиты таких студентов.

Подробнее об обещаниях Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».