В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве
Полиция Паттайи (Таиланд) задержала гражданина России по подозрению в участии в кибермошеннической сети. Задержание произошло возле торгового центра в Южной Паттайе, сообщил Pattaya News со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Россиянина по имени Дмитрий задержали, когда он снимал наличные средства. По версии следствия, эти деньги связаны с международной кибермошеннической сетью, которая действует через колл-центры. Полиция изъяла у задержанного 40 тыс. бат. (около $1,1 тыс.) наличными и Apple iPhone. В телефоне у россиянина были обнаружены контакты и инструкции, которые указывали на связь мужчины с преступной сетью.
Задержанного доставили в полицейский участок Паттайи для допроса и проведения следственных мероприятий. Силовики планируют выявить других лиц, причастных к преступлениям. Россиянину предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц, внесении в компьютерную систему ложных данных, способных причинить ущерб, а также в участии в организации, скрывающей свои методы работы для противоправной деятельности.