В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве

Россиянина по имени Дмитрий задержали, когда он снимал наличные средства. По версии следствия, эти деньги связаны с международной кибермошеннической сетью, которая действует через колл-центры. Полиция изъяла у задержанного 40 тыс. бат. (около $1,1 тыс.) наличными и Apple iPhone. В телефоне у россиянина были обнаружены контакты и инструкции, которые указывали на связь мужчины с преступной сетью.