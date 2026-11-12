Уиткофф: согласован новый раунд переговоров по Украине при участии Европы

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после завершения трехсторонней встречи в Абу-Даби. Переговоры в Кремле длились около 2,5 часа. По окончании они направились в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Уиткофф заявил, что попытается убедить его в необходимости «выбрать один из предложенных путей» для завершения конфликта.