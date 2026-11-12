Дегтярев предложил провести МЧМ по хоккею в России или Словакии
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев потребовал перенести из Канады молодежный чемпионат мира по хоккею или отменить турнир. Его слова приводит Telegram-канал «Юнашев LIVE».
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал допустить российские команды к соревнованиям под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Правительство Канады, где с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира, заявило, что не выдаст въездные документы игрокам из России. Также к турниру не будут допущены хоккеисты с действующими визами.
«Где проводить? Есть Россия, Словакия. Там нормальное правительство, которое уважает олимпийские ценности. Может быть, американцы, кстати, будут готовы»,— сказал господин Дегтярев, также занимающий пост председателя Олимпийского комитета России. Также он назвал решение канадского правительства «нацизмом XXI века».