Дегтярев предложил провести МЧМ по хоккею в России или Словакии

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал допустить российские команды к соревнованиям под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Правительство Канады, где с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира, заявило, что не выдаст въездные документы игрокам из России. Также к турниру не будут допущены хоккеисты с действующими визами.