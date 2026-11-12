Между кюем и сякухати

Как заметил ведущий вечера Ярослав Тимофеев, Рождественский смеялся бы, узнав, какая именно пьеса в качестве визитной карточки маэстро открывает посвященный ему концерт современной музыки. Эту мысль можно продолжить: многое из звучащего в концертах «Другого пространства» могло бы также вызвать у Рождественского если не смех, то непонимание. Хотя ряд творческих достижений маэстро относится к XXI столетию, он неоднократно подчеркивал, что череда выдающихся композиторов для него закончилась на Альфреде Шнитке. Даже от послевоенного авангарда он держался на расстоянии, не говоря уже об авторах XXI века. Едва ли маэстро принял бы близкий к минимализму мир Ахунова или творчество Зволинского, как кажется, деконструирующего многие элементы музыкального повествования.