«Белые» места на исходе
По каким критериям бизнес сможет попасть в список сайтов при отключении интернета
В «белых списках» заканчиваются места. Реестр уперся в технический потолок, признал глава Минцифры Максут Шадаев. Теперь ведомство изменит правила отбора. Чиновники примут во внимание не только популярность сервисов, но и то, насколько они необходимы людям. Шадаев привел в пример медицинские приложения и карты электрозаправок.
Вскоре Минцифры решит, какие сайты будут работать даже при отключении мобильного интернета, а какие останутся недоступны. При этом включение ресурсов согласовывается с ФСБ, которая учитывает требования безопасности. Бизнесу нужны понятные правила включения ресурсов в «белые списки», считает глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов:
«Понятно, что фильтрация — это достаточно объемный процесс, и каждый раз при обращении надо проверять, из “белого списка” обращение или нет. Причем это должен делать каждый оператор у каждого абонента в зоне отключения. Таким образом, концепт будет упираться в производительность.
Хотя, очевидно, далеко не все, что необходимо, сейчас подключено.
Я, например, знаю, что фирмы, которые делают системы для управления транспортными грузовыми перевозками, — это электронные накладные, куча электронных документов. В случае отключения интернета они оказываются совершенно беспомощными. А многие из них не в “белом списке” до сих пор. Более того, они не знают, с какой стороны зайти, чтобы туда попасть».
Минцифры руководствуется самым простым критерием — ежедневной аудиторией ресурса, заявил Шадаев. Это главный показатель важности сайта, отметил министр. Какие еще критерии можно учитывать при отборе, “Ъ FM” обсудил с экспертом в сфере информационной безопасности Игорем Бедеровым:
«Само ведомство, по крайней мере по данным журналистов, не говорит о каких-то конкретных причинах невозможности растягивания этого списка до пределов. Называются общие технические лимиты. Не совсем понятно, что это значит, но возможно, ведомство позднее раскроет эту информацию. Вероятнее всего, Минцифры меняет технологию отбора, чтобы попытаться сбалансировать и отсеять самые массовые площадки. Не секрет, что многие компании воспользовались этими так называемыми “белыми списками”, чтобы в том числе поконкурировать на рынке.
Учитывая, как формировались до этого списки, помимо проходимости ресурса отмечалась еще его экономическая роль, значимость, роль в системообразовании для отрасли или для региона. Очень многим компаниям, которые хотели бы зайти на этот рынок, было отказано. Действительно, с одной стороны, те ресурсы, которые обеспечивают социалку, инфраструктурные решения, банки, такси и прочее, должны быть востребованы, чтобы никак не влияло на привычный образ жизни.
Но такими же значимыми могут являться, например, продажа ювелирных украшений в отдельных случаях».
Минцифры определило, какие сайты будут работать при отключениях интернета, в сентябре 2025 года. В реестр вошли только российские сервисы — «Яндекс», VK, «Одноклассники», Ozon, Avito, другие крупные компании и федеральные СМИ. В Москве в последний раз ограничивали мобильный интернет в конце октября 2026-го.