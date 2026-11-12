«Белые» места на исходе

«Само ведомство, по крайней мере по данным журналистов, не говорит о каких-то конкретных причинах невозможности растягивания этого списка до пределов. Называются общие технические лимиты. Не совсем понятно, что это значит, но возможно, ведомство позднее раскроет эту информацию. Вероятнее всего, Минцифры меняет технологию отбора, чтобы попытаться сбалансировать и отсеять самые массовые площадки. Не секрет, что многие компании воспользовались этими так называемыми “белыми списками”, чтобы в том числе поконкурировать на рынке.