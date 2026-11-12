Обвинение запросило для бывшего зампреда московского «Динамо» 6,5 года колонии
Как стало известно «Ъ», прокуратура потребовала приговорить к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима бывшего первого зампреда московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского по делу о хищении на общую сумму около сумму 95 млн руб.
Как сообщил «Ъ» один из участников процесса, в ходе прений сторон в Тушинском суде Москвы представитель прокуратуры просила признать подсудимого виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) - на суммы в 36,2 млн руб и 58,2 млн руб. В качестве дополнительного наказания обвинение просило назначить для подсудимого штраф 1,5 млн руб. Также прокурор поддержала гражданские иски потерпевших о возмещении им материального ущерба, сообщил собеседник «Ъ».
Как ранее сообщал «Ъ», предъявленные подсудимому два эпизода связаны с хищением в 2016–2017 годах 50-процентной доли двух соучредителей столичного ООО «Андим», владевшего бывшим пионерлагерем «Зорька» и землей в районе Киевского шоссе. По версии следствия, путем махинаций все имущество компании стоимостью свыше 400 млн руб. было выведено на подконтрольную фигуранту организацию, а потерпевшие ничего не получили. Речь идет о 30,83-процентной доле, собственником которой являлся дальний родственник подсудимого Александр Багирян, а также о 19,17% уставного капитала, владельцем которых была гражданка Австрии, проживающая в США, Сюзанна Фавахири. Несмотря на то что сами потерпевшие оценили причиненный им ущерб в $4,2 млн ($1,5 млн и $2,7 млн), проведенная по делу экспертиза определила причиненный госпоже Фавахири ущерб в 36,2 млн руб., а господину Багиряну — в 58,2 млн руб. Сам господин Михалевский в суде свою вину не признал, считая, что его отношения с потерпевшими носят гражданско-правовой характер.
В начале процесса подсудимый находился под домашним арестом, но 9 ноября суд перевел в СИЗО, что Михалевский нарушил условия ранее избранной ему меры пресечения. Подсудимый вину отрицает. Защита попросила Михалевского полностью оправдать.
Ранее «динамовец» уже становился фигурантов двух уголовных дел, однако не понес наказание из-за истечения срока давности.