Обвинение запросило для бывшего зампреда московского «Динамо» 6,5 года колонии

Как ранее сообщал «Ъ», предъявленные подсудимому два эпизода связаны с хищением в 2016–2017 годах 50-процентной доли двух соучредителей столичного ООО «Андим», владевшего бывшим пионерлагерем «Зорька» и землей в районе Киевского шоссе. По версии следствия, путем махинаций все имущество компании стоимостью свыше 400 млн руб. было выведено на подконтрольную фигуранту организацию, а потерпевшие ничего не получили. Речь идет о 30,83-процентной доле, собственником которой являлся дальний родственник подсудимого Александр Багирян, а также о 19,17% уставного капитала, владельцем которых была гражданка Австрии, проживающая в США, Сюзанна Фавахири. Несмотря на то что сами потерпевшие оценили причиненный им ущерб в $4,2 млн ($1,5 млн и $2,7 млн), проведенная по делу экспертиза определила причиненный госпоже Фавахири ущерб в 36,2 млн руб., а господину Багиряну — в 58,2 млн руб. Сам господин Михалевский в суде свою вину не признал, считая, что его отношения с потерпевшими носят гражданско-правовой характер.