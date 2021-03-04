К военным поставкам подходят с гражданским азартом

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о предполагаемых махинациях на 6,7 млрд руб. при поставках в вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 «Азарт» изменился не только следственный орган, но и направление расследования. Если до сих пор главным обвиняемым являлся бывший замначальника Генштаба—начальник главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, то теперь следствие заинтересовалось производителем «Азартов». Произошло это после того, как свидетели дали показания о возможном сговоре между военными и коммерсантами, а также о значительных поставках комплектующих для раций из-за границы.

Громкое дело изначально расследовалось в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР. Однако на днях следствие оповестило обвиняемых и их защитников о том, что по распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина расследование передано из ГВСУ в «гражданское» главное следственное управление (ГСУ) комитета. Вместо многоопытного полковника юстиции Александра Степанова теперь им будет руководить майор Евгений Люлин. По данным “Ъ”, одно время он был откомандирован в создаваемое с нуля следственное управление по Крыму, а затем, вернувшись в столицу, участвовал в уголовном преследовании бывшего председателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлии Добрыниной, обвиняемой в покушении на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК) по делу, связанному с покушением на главу региона Андрея Бочарова.

При этом состав следственной группы был увеличен в два раза. Если раньше в нее входило порядка десяти следователей и несколько оперативников, то теперь резонансным расследованием занимается два десятка одних только следователей.

С чем именно связаны изменения в расследовании, в самом комитете и адвокаты его фигурантов пояснить “Ъ” не смогли. Однако из источников в правоохранительных органах стало известно, что перед решением господина Бастрыкина ГВСУ СКР вплотную занялось производителями «Азартов».

Следует отметить, что само уголовное дело было возбуждено в 2019 году по результатам назначенного следствием исследования, которое пришло к выводу о завышении почти в полтора раза стоимости раций, поставляемых в войска. Исследование делалось на основании среднерыночной цены подобных изделий, однако защитники фигурантов называют такую оценку необоснованной, поскольку «Азарты» не продавались на свободном рынке. Затем была назначена финансово-техническая экспертиза, которая должна была подтвердить или опровергнуть выводы исследования. Пока ее результаты сторонам не предъявили, показания о махинациях и причастности к ним генерал-полковника Арсланова дал экс-начальник 1-го управления ГУС Минобороны Александр Оглоблин, отвечавший за подготовку спецификации для будущих «Азартов». Следует отметить, что сам генерал-майор Оглоблин находится под следствием по делу о хищениях при исполнении военных заказов в АО «Воентелеком» более чем на 1 млрд руб. Телекомовскую часть также инкриминировали генералу Арсланову. А затем, опять же благодаря экс-подчиненному, генерал-полковника обвинили еще и во взятке в 12 млн руб., якобы полученной за действия в интересах АО «Ярославский радиозавод». За вознаграждение, считает теперь следствие, экс-начальник ГУС Минобороны пролоббировал интересы предприятия, которое вместе с АО «НПО "Ангстрем"» стало соисполнителем контрактов на производство и поставку в ВС «Азартов». Теперь же генерал якобы объяснил, как при исполнении контракта на общую сумму 18,5 млрд руб. можно было похитить 6,7 млрд.

По его версии, это могло быть связано с тем, что в интересующий следствие период радиостанции фактически в готовом виде закупались в Китае, а с добавлением некоторых комплектующих дособирались в России, что позволяло существенно экономить на производстве. Отметим, что такой же версии придерживается еще несколько фигурантов, в том числе якобы и бывший директор ярославского завода Сергей Якушев, обвиняемый в даче взятки.

Для проверки этой информации 28 января 2021 года следственно-оперативная группа провела обыски в столичном ООО «Альтернатива капитал», в которое входит НПО «Ангстрем». Учредителем же самого ООО, которое стало правопреемником ООО «Группа "Ангстрем"», является бывший министр связи и советник экс-президента Дмитрия Медведева Леонид Рейман. Его помощник подтвердил “Ъ” сам факт проведения обысков, сообщив, что связаны они были с расследованием некоего уголовного дела «Воентелекома». Отметим, что его продолжением и стало дело с рациями.

По данным источника “Ъ”, в ходе этих обысков были изъяты документы, свидетельствующие о партнерстве НПО «Ангстрем» с десятками компаний из Юго-Восточной Азии и Европы, являющихся поставщиками разнообразных комплектующих. Изучив изъятые в компании «Альтернатива капитал» контракты, следствие решило допросить представителей фирм-поставщиков. Одним из них было ООО «Семиконика». Основными видами его деятельности официально значатся поставка «аккумуляторных батарей, деталей и изделий из пластмасс, силикона и алюминия под давлением», а также «оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием». Зарегистрирована фирма была в декабре 2016 года, то есть как раз к контракту на производство «Азартов». Как утверждает источник “Ъ”, в материалах дела есть показания сотрудников «Семиконики», также якобы подтверждающие возможные махинации с производством радиостанций. По словам опрошенных, за организацию закупок в Китае для ООО отвечал Павел Орда. Отметим, что до 2009 года он являлся одним из заместителей главы Республики Коми, а впоследствии его имя не раз упоминалось в материалах расследования в отношении губернатора Коми Вячеслав Гайзера. Последний за получение взяток, мошенничество и легализацию добытых преступных путем средств (ст. 290, ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ) в июне 2019 года получил 11 лет. А вот господин Орда фигурантом уголовного дела так и не стал. Уйдя с госслужбы, он занялся бизнесом. Впрочем, допросить самого Павла Орду не удалось, поскольку, по данным правоохранителей, сейчас он якобы находится как раз в Китае.

Задать вопросы представителям ООО «Семиконика» не удалось и “Ъ”: указанный на сайте компании телефон не действует, один из мобильных отключен, а по второму никто не отвечает.

По сведениям источников в ГВСУ СКР, ведомство планировало провести следственные действия с участием Леонида Реймана, но как раз в этот момент дело передали в ГСУ.

Напомним, что презентация радиостанций шестого поколения «Азарт» состоялась еще в феврале 2012 года, и провел ее перед членами правительственной делегации как раз председатель совета директоров НПО «Ангстрем» Леонид Рейман. Решение же о закупках было принято через несколько месяцев после того, как итоги государственных испытаний «Азартов» были оглашены на научно-техническом совете Министерства обороны под председательством тогдашнего главы военного ведомства Анатолия Сердюкова. Разработчики «Азартов» не раз заявляли, что «уникальным программно-техническим решением новой российской радиостанции является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20 тыс. скачков в секунду, исключающий любую возможность технического подавления связи или перехвата сигнала».

В НПО «Ангстрем» не скрывают своего сотрудничества с фирмами из Китая, Малайзии, Тайваня и других стран, включая европейские, чья продукция используется в производстве радиостанций. «Мы закупаем комплектующие у более чем 60 российских и иностранных поставщиков. Например, алюминиевые корпуса, производство которых у нас в стране на порядок дороже, и литий-ионные аккумуляторы, которые в России вообще не производятся. Но основные элементы в "Азартах" — процессоры и программное обеспечение разработаны российскими специалистами из компании "Элвис"»,— заявили “Ъ” в «Ангстреме». Версию же о том, что их продукция якобы производилась в Китае, так же как и наличие сговора между военными и руководством компании, в «Ангстреме» назвали абсурдной.

Олег Рубникович, Николай Сергеев