Шесть подростков отравились хлором в сауне в Полевском
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Прокуратура в Полевском организовала проверку после отравления шести несовершеннолетних парами хлора в сауне, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Инцидент произошел 16 ноября на территории села Косой Брод.
По предварительным данным, компания отмечала в сауне день рождения одного из подростков. В период с 14:00 до 19:00 приглашенные чувствовали резкий запах хлорки, о чем несколько раз говорили администрации сауны. Шестеро подростков почувствовали себя плохо — их госпитализировали. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное, угроза их жизни отсутствует.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание потребителям услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Как сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, отравление детей, а также одной женщины, произошло во время использования ими бассейна. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента: проведен осмотр места, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавших, истребуется интересующая следствие документация об оказании услуг в сауне, а также характеризующий материал.