По предварительным данным, компания отмечала в сауне день рождения одного из подростков. В период с 14:00 до 19:00 приглашенные чувствовали резкий запах хлорки, о чем несколько раз говорили администрации сауны. Шестеро подростков почувствовали себя плохо — их госпитализировали. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное, угроза их жизни отсутствует.