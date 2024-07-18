Генерал сдался своим

235-й гарнизонный военный суд оставил еще на три месяца в СИЗО бывшего начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в размере 36 млн руб. На судебное решение не повлияло даже то обстоятельство, что отстраненный от должности военачальник, как стало известно “Ъ”, частично признал вину. По информации “Ъ”, генерал не отрицает, что получил 19 млн руб. от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"», однако отвергает получение еще 17 млн руб. С квалификацией предъявленного ему обвинения он категорически не согласен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Вадим Шамарин частично со следствием согласился, но только не по вопросу квалификации его действий

Фото: Минобороны РФ Генерал Вадим Шамарин частично со следствием согласился, но только не по вопросу квалификации его действий

Фото: Минобороны РФ

Ожидалось, что военный суд 18 июля рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста генерала Вадима Шамарина в открытом заседании. Однако по ставшей уже печальной традиции судья по ходатайству следствия закрыл процесс еще до его начала, даже не спросив мнения представителей прокуратуры и защиты.

Для того чтобы выслушать мнение сторон, судье Илье Романенкову потребовалось около часа. Как стало известно “Ъ”, просьбу о дальнейшем содержании господина Шамарина в СИЗО следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Никита Бандура обосновал уже ранее использованной им в ходе ареста генерала справкой из департамента военной контрразведки ФСБ. В ней говорилось о том, что обвиняемый якобы собирал сведения о показаниях свидетелей и других фигурантов дела, в частности гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главбуха общества Елены Гришиной, находящихся под стражей с августа 2023 года. Обоим следствие отводит роль взяткодателей (ст. 291 УК РФ), хотя изначально они были заключены в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже Елена Гришина и Алексей Высоков оформили явки с повинной, сообщив о даче взяток генералу Шамарину.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Высоков и Гришина передали генералу через бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина при помощи его брата, бизнесмена Алексея Оглоблина, 36 млн руб. «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

При этом к ходатайству о продлении ареста следователь ГВСУ СКР на этот раз приобщил протокол допроса Александра Оглоблина, который, несмотря на роль посредника, проходит по делу как свидетель. Второй брат, бизнесмен Алексей Оглоблин, занимался тем, что обналичивал денежные средства, которые передавали Вадиму Шамарину. Господин Оглоблин на допросе высказал опасение за себя и за своего брата, указав, что в случае освобождения генерала боится, что тот может лично либо через его доверенных лиц оказать на них давление, дабы они изменили ранее данные ими показания. «Допускаю, что в случае освобождения от Шамарина могут поступать угрозы жизни и здоровью»,— заявил господин Оглоблин в ходе допроса 14 июля.

Свое ходатайство о продлении генералу Шамарину ареста следователь также мотивировал тем, что в случае освобождения обвиняемый может скрыться или помешать расследованию, в ходе которого фигурант «частичного признал вину».

По данным “Ъ”, в ходе допросов господин Шамарин не отрицал, что получал от Елены Гришиной и Алексея Высокова через Александра Оглоблина деньги, однако не согласился с инкриминируемой ему суммой в 36 млн руб.: по его словам, он получил лишь 19 млн руб.

По данным “Ъ”, в ходе допросов обвиняемый высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), за которую ему грозит от 8 до 15 лет колонии. С момента ареста 22 мая этого года господин Шамарин утверждал, что в его полномочия не входило решение вопросов о номенклатуре и объемах продукции завода «Телта», который свыше десяти лет поставляет устройства спецсвязи для военных и ФСО и является монополистом в этой области.

Таким образом, настаивает генерал, инкриминируемые ему действия не входили в его должностные полномочия. По всей видимости, господин Шамарин рассчитывает, что вменяемое ему в вину преступление следствие должно переквалифицировать на более мягкое «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое не предполагает минимальную планку и предусматривает максимальный срок в десять лет.

На заседании суда адвокаты генерала просили изменить обвиняемому меру пресечения, освободив под домашний арест. Они отмечали, что их подзащитный 34 года прослужил в вооруженных силах, является ветераном боевых действий. В частности, генерал Шамарин участвовал в военной операции в Сирии, а за «значительный вклад в развитие обороноспособности страны» был награжден четырьмя госнаградами, включая один из высших орденов России — «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шамарин на судебном заседании. 18 июля 2024 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вадим Шамарин на судебном заседании. 18 июля 2024 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако представитель Главной военной прокуратуры Максим Волков выступил против смягчения меры пресечения господину Шамарину, сказав, что для этого «нет оснований», и суд оставил его в СИЗО до 22 октября.

Адвокаты обвиняемого Михаил Перцев и Игорь Дюкин отказались прокомментировать закрытый процесс, заявив лишь, что не согласны с принятым решением и намерены обжаловать его в апелляционной инстанции. Они назвали арест своего подзащитного «частью кампании, направленной против боевых генералов Минобороны». Ранее, 18 июля, стало известно, что вскоре после ареста господин Шамарин был отстранен от занимаемых им должностей, но не уволен из Минобороны, а выведен за штат.

Мария Локотецкая