Власти Приднестровья приняли условия Молдавии по поставкам газа

Глава непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что «Тираспольгаз» согласился получать газ через «Молдовагаз». По его словам, такое решение принято, чтобы жители и социальные учреждения Приднестровья побыстрее получили тепло и электроэнергию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Додон в 2020 году

Фото: Дмитрий Дору, Коммерсантъ Игорь Додон в 2020 году

Фото: Дмитрий Дору, Коммерсантъ

На заседании оперштаба республики господин Красносельский рассказал, что 18 января «Тираспольгаз» направила уведомление в адрес «Молдовагаз» о согласии на поставки природного газа через трубопровод. Приднестровская компания обязалась оплачивать транзит топлива.

Поставки газа в Приднестровье и Молдавию прекратились с января из-за остановки Украиной транзита, а также спора «Молдовагаза» о долге с «Газпромом». После этого в ПМР начались проблемы с электроснабжением и отоплением. В республике больше месяца действует чрезвычайное положение, несколько человек погибли.

Вместо «Молдовагаз» топливо в ПМР могла поставлять компания Natural Gaz D.C., однако правительство Молдавии выступило против такого решения. Кишинев также раскритиковал предложение Москвы о поставках газа в виде «гуманитарной помощи».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Если бы да хабы».