«Газпром» хочет сохранить монополию на экспорт газа до 2050 года

«Газпром» (MOEX: GAZP) хочет сохранить исключительное право на экспорт природного газа, так как это укрепит переговорные позиции с Китаем, заявил начальник отдела компании из стратегического блока Алексей Сахаров. Он предложил закрепить монополию за компанией в энергетической стратегии России, которая будет рассчитана до 2050 года (ЭС-2050).

«Исключительное право ПАО "Газпром" на экспорт газа по трубопроводам приобретает особую актуальность в настоящее время, поскольку Общество ведет переговоры о поставках газа в КНР по проекту "Сила Сибири-2" в объеме до 50 млрд куб. м в год»,— сказал господин Сахаров на заседании секции при комитете Госдумы по энергетике (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, закрепление за «Газпромом» монополии в ЭС-2050 актуально из-за перенаправления экспорта российского газа на Восток и страны глобального Юга. Исключительное право компании на экспорт газа также укрепляет переговорные позиции компании и всей страны, добавил господин Сахаров.

Президент России Владимир Путин поручил обновить энергетическую стратегию России в сентябре 2024 года. Целью прежней стратегии, которая была утверждена в 2019 году, указано укрепление и сохранение позиций РФ в мировой энергетике. Согласование новой стратегии будет завершено до весны 2025 года, сообщал в январе министр энергетики России Сергей Цивилев.

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