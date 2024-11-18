Китаю тянут трубу помощи

В условиях затянувшихся переговоров по прокладке газопровода через Монголию «Сила Сибири-2» Россия и Китай могут вернуться к обсуждению маршрута через Казахстан. На рынке полагают, что речь может пойти о реализации проекта «Алтай» или его доработанной версии с использованием уже имеющейся инфраструктуры. Затраты на новый газопровод в трассировке через Казахстан мощностью 35 млрд кубометров для Китая оцениваются в 1,18 трлн руб. Но на рынке видят риски снижения спроса на газ в КНР после 2040 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расходы на трубопровод мощностью 35 млрд кубометров газа для Китая и 10 млрд кубометров для Казахстана могут составить около 1,18 трлн рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Расходы на трубопровод мощностью 35 млрд кубометров газа для Китая и 10 млрд кубометров для Казахстана могут составить около 1,18 трлн рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российская сторона рассматривает новый потенциальный маршрут экспорта газа через восточный Казахстан в Китай мощностью до 35 млрд кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». По его словам, проработка проекта находится на начальной стадии: «Пока только как идея, которая обсуждается». В этом году, по его данным, поставки газа из РФ в КНР оцениваются в 40 млрд кубометров с учетом СПГ. В 2023 году Китай импортировал 159,1 млрд кубометров газа с учетом СПГ, сообщало агентство Global Energy. В «Газпроме» тему не комментируют.

Сегодня основной объем российского газа поступает в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В декабре проект должен выйти на полную мощность в 38 млрд кубометров.

Также стороны договорились о продолжении газопровода Сахалин—Хабаровск—Владивосток мощностью 10 млрд кубометров. Завершение строительства намечено на 2027 год.

Кроме того, Москва и Пекин ведут переговоры по созданию второй нитки газопровода «Сила Сибири» пропускной способностью 50 млрд кубометров, которая должна пройти через Монголию. Оценку возможности поставок по этому маршруту «Газпром» начал в 2020 году, но соглашение до сих пор не подписано. Источники “Ъ” на рынке пояснили, что представленный Александром Новаком проект не отменяет строительство «Силы Сибири-2», а рассматривается как дополнительный.

Один из источников “Ъ” напоминает, что до 2016 года «Газпром» в качестве основного западного маршрута рассматривал строительство газопровода «Алтай» мощностью 30 млрд кубометров, который планировался так, чтобы маршрут до китайской границы был минимальным — 2,6 тыс. км от Ямала до Алтая. Почти 2 тыс. км должны были построить рядом с действующими газопроводами, что заметно снизило бы стоимость проекта, добавляет он.

По мнению источника “Ъ”, сохранение проекта «Алтай» с увеличением мощности для газификации Казахстана может рассматриваться как одна из опций экспорта через страну в Китай.

Но, отмечает он, в этом случае Казахстану придется строить газопровод для газификации Павлодарской, Абайской, Карагандинской областей. Второй вариант, по словам источника “Ъ”,— корректировка проекта «Алтай» с прохождением газопровода через Абайскую и Жетысускую области Казахстана и подключением к системе газопроводов Запад—Восток в Хоргосе. Вероятно, считает он, эта была бы наиболее желаемая схема для Казахстана, так как расходы на строительство понесут «Газпром» и китайская CNPC.

Капитальные затраты на газопровод в трассировке через Казахстан мощностью 35 млрд кубометров для Китая и 10 млрд кубометров для Казахстана источник “Ъ” оценивает примерно в 1,18 трлн руб. Но, говорит он, «Газпром», возможно, сможет оптимизировать часть расходов или добиться софинансирования со стороны Казахстана строительства участка по территории страны. В этом случае траты «Газпрома» не превысят 0,85 трлн руб. Как считает собеседник “Ъ”, для российской компании было бы идеально получить финансирование от Китая или разместить в Китае долгосрочные облигации для привлечения относительно дешевого финансирования. По оценкам источника “Ъ”, запущена труба может быть в 2029 году с выходом на полную мощность для Казахстана и Китая к 2034 году.

Третьим вариантом, продолжает собеседник “Ъ”, мог бы стать перевод системы Средняя Азия—Центр в реверсный режим и использование своповых схем поставки с Казахстаном и Узбекистаном. По мнению источника “Ъ”, такой маршрут был бы оптимальным для «Газпрома», обеспечивая гибкость и позволяя сэкономить на капвложениях при высоких ставках. Хотя, добавляет собеседник “Ъ”, этот вариант предполагает более высокие операционное затраты.

Ожидаемый тариф на прокачку — $100–105 за 1 тыс. кубометров по всей протяженности маршрута, говорит собеседник “Ъ”. Он напоминает, что средние цены на газ в Хоргосе при цене на нефть $75 за баррель находятся на уровне $270–275 за 1 тыс. кубометров. По словам источника “Ъ”, экономика поставок может «сходиться», но тариф может и оказаться выше при более высокой ставке дисконтирования. Также есть риски, что после 2040 года спрос на газ в КНР будет снижаться и, соответственно, экономика проекта ухудшится, добавляет он.

Александр Новак, вице-премьер, в сентябре, «РИА Новости»: «По газопроводу "Сила Сибири" мы выходим в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что добыча газа Казахстана не растет, а потребление увеличивается, что в перспективе может привести к дефициту. Через год-два, по его словам, страна может стать нетто-импортером газа из РФ и встанет вопрос о создании маршрута для поставок. В этой ситуации Астане выгоднее, чтобы труба прошла транзитом через страну с ответвлением в Казахстане, так как в этом случае финансировать основную часть строительства будет «Газпром», говорит эксперт.

Господин Юшков отмечает, что при организации маршрута поставок через Казахстан может встать вопрос об использовании инфраструктуры газопровода Центральная Азия—Китай, недозагруженной как минимум на четверть. «Но в этом случае российской компании придется платить за транзит газа по чужой трубе, и по его стоимости могут возникать споры. К тому же рычагов давления на Астану у России и Китая меньше, чем на Улан-Батор»,— говорит Игорь Юшков.

По мнению эксперта, несмотря на активное развитие альтернативной энергетики Пекином могут быть востребованы и транзит через Казахстан, и «Сила Сибири-2». Как напоминает господин Юшков, объем импорта газа Китаем последние десять лет растет в среднем на 12% в год. Затягивание переговоров между странами он связывает с политическими рисками для Китая при сотрудничестве с РФ, а также с возможным желанием добиться более выгодных условий на фоне снижения поставок газа из РФ в Европу. Хотя часть источников “Ъ” отмечают, что китайский рынок «не безразмерен», и маршрут через Казахстан может стать альтернативой «Силе Сибири-2».

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел