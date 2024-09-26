Путин поручил обновить энергетическую стратегию России

Президент Владимир Путин заявил о необходимости в ближайшие месяцы подготовить обновленную энергетическую стратегию России. Действующая стратегия, рассчитанная до 2035 года, была утверждена в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Напоминаю своим коллегам из правительства: необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию и затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного топливно-энергетического комплекса»,— сказал президент на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». На данный момент, как уточнил Владимир Путин, правительство согласовывает параметры документа с профильными ведомствами.

Целью документа, утвержденного в 2019 году, указано укрепление и сохранение позиций РФ в мировой энергетике. Приоритетом названо гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны в целом и на уровне субъектов. Для этого, в частности, необходимо провести цифровую трансформацию отраслей топливно-энергетического комплекса, а также оптимизировать размещение энергетической инфраструктуры.

Подробнее о реализации стратегии — в материале «Ъ» «Вектор на Сахалин».