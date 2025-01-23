Сменился гендиректор структуры белгородского «Приосколья»

Генеральным директором белгородского АО «ТД "Приосколье"» (входит в ГК «Приосколье» Геннадия Бобрицкого) стала Татьяна Демяненко. Согласно данным Rusprofile.ru, изменения произошли 21 января. С 2010 года компанию возглавлял Николай Дубина.

По данным Rusprofile.ru., АО «ТД "Приосколье"» было зарегистрировано в Белгородской области в 2004 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2023 году выручка компании составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 23 млн руб. Сведения об учредителях не раскрываются, до января 2022 года ими выступали Ксения (Геннадьевна) Бобрицкая и Анатолий Фуглаев (в том же году был осужден за незаконное возмещение налогов, в 2023-м вышел на свободу).

По данным источника «Ъ-Черноземье», активы холдинга Геннадия Бобрицкого могут перейти «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Сумма сделки оценивается в 50 млрд руб.

Летом 2023 года Геннадий Бобрицкий и его деловой партнер Владимир Тебекин были задержаны по подозрению в в мошенническом хищении акций госпредприятия «Энергомаш» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По оценке следствия, администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций завода, был причинен ущерб на 661 млн руб. Геннадий Бобрицкий около девяти месяцев провел в СИЗО, в начале 2024 года меру пресечения изменили на домашний арест. В августе он перестал выходить на связь, и был объявлен в розыск.

Эксперты отмечают, что активы холдинга, несмотря на розыск владельца, все же можно продать. Например, по решению суда или если конечный бенефициар владеет бизнесом через третьих лиц.

Подробнее о возможной продаже «Приосколья» — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева