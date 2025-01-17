У белгородского «Приосколья» Геннадия Бобрицкого может смениться собственник

Активы белгородского холдинга «Приосколье» Геннадия Бобрицкого могут перейти «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Стоимость бизнеса оценивается в 50 млрд руб. Об этом рассказали собеседники «Ъ» на аграрном рынке.

Холдинг «Приосколье» создан в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики бывшим зампредом правительства Белгородской области Геннадием Бобрицким. У компании четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок мощностью 430 тыс. тонн в живом весе в год. За год компания реализует 367,1 тыс. тонн продукции из мяса птицы, 6,3 тыс. тонн готовых полуфабрикатов, 9,6 тыс. тонн колбасных изделий. По данным СПАРК, выручка АО «Приосколье» в 2023 году составила 57,1 млрд руб., увеличившись на 25,5% год к году. Чистая прибыль —15,5 млрд руб., показав шестикратный прирост.

В апреле 2024 года воронежский инвестор, экс-председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Соловьев и его дочь Наталья Соловьева перестали быть совладельцами головного юрлица холдинга — ООО «Управляющая компания "Приосколье"». Им принадлежало 15% и 10% соответственно. Так господин Бобрицкий увеличил свою долю в компании с 75% до 100%.

Летом 2023 года Геннадий Бобрицкий и его деловой партнер Владимир Тебекин были задержаны по подозрению в мошенническом хищении акций госпредприятия «Энергомаш» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По оценке следствия, администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций завода, был причинен ущерб на 661 млн руб.

Господин Бобрицкий провел порядка девяти месяцев в СИЗО. В начале 2024 года был переведен под домашний арест, но в конце лета перестал выходить на связь. После этого его объявили в розыск.

Подробнее о возможной смене собственника «Приосколья» — в публикации «Ъ-Черноземье».