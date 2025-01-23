Bloomberg: госсекретарь США Марко Рубио посетит Панаму

Госсекретарь США Марко Рубио намерен посетить Панаму на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Это будет его первая зарубежная поездка на новом посту. Визит главы Госдепартамента США пройдет на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости «забрать контроль» над Панамским каналом.

По информации собеседника, госсекретарь также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Господин Рубио также прибудет в Доминиканскую Республику, где состоится саммит стран Западного полушария, в котором традиционно принимает участие президент США, отметил источник.

В публикации отмечается, что после вступления в должность госсекретарь США обычно совершает первую поездку в ту страну, которая является геополитически важным союзником Соединенных Штатов. Например, его предшественники Энтони Блинкен и Рекс Тиллерсон начинали свои служебные обязанности с визитов в Японию и Германию соответственно.

В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп заявил, что «с американских кораблей берут слишком много и с ними не обращаются справедливо». Он подчеркивал, что в настоящий момент Панамским каналом управляет Китай, «а мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме». На фоне заявлений президента США постпредство Панамы при ООН направило жалобу генсеку организации Антониу Гутерришу.

Подробнее о новом президентстве Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Трампическая сила».