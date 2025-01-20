Трампическая сила

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа. Из-за холода и ненастья торжественная церемония оказалась далеко не такой масштабной, как планировалось изначально, но настроения президенту Трампу это не испортило. В инаугурационной речи он излучал оптимизм: анонсировал «золотой век Америки» и пообещал согражданам «революцию здравого смысла». В этот же день новый глава Белого дома начал воплощать задуманное в жизнь, не став откладывать в долгий ящик подписание первых президентских указов. За праздничной суетой в Вашингтоне пристально следила корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В понедельник, 20 января, ровно в 12:00 по вашингтонскому времени Дональд Трамп принес присягу на Библии и с этого момента стал 47-м президентом США

Фото: Melina Mara-Pool / Getty Images В понедельник, 20 января, ровно в 12:00 по вашингтонскому времени Дональд Трамп принес присягу на Библии и с этого момента стал 47-м президентом США

Фото: Melina Mara-Pool / Getty Images

Навстречу «эре национального успеха»

«Золотой век Америки начинается сейчас,— пообещал в самом начале своей иннаугурационной речи Дональд Трамп, выступая перед собравшимися в ротонде Капитолия.— С этого дня наша страна снова будет процветать, ее снова будут уважать во всем мире… Я просто поставлю Америку на первое место… Наш суверенитет будет возвращен нам. Наша безопасность будет восстановлена. Весы правосудия будут перебалансированы. Жестокое, жестокое и несправедливое использование Министерства юстиции и нашего правительства в качестве оружия прекратится».

Ключевая мысль выступления звучала так: «Я возвращаюсь к президентству с уверенностью и оптимизмом, убежденный, что мы в начале захватывающей новой эры национального успеха».

Дональд Трамп пообещал сразу же подписать «серию исторических исполнительных указов», что позволит «начать полное восстановление Америки и революцию здравого смысла».

Так, он рассказал, что объявит режим ЧС на границе с Мексикой, отправит туда войска, начнет процесс возвращения миллионов нелегалов обратно в их страны.

Кроме того, президент Трамп решил, что первые его указы должны касаться увеличения добычи и продажи углеводородов, «немедленного прекращения всей правительственной цензуры и возвращения свободы слова», противодействия политике инклюзивности («Есть только два пола — мужской и женский»,— отметил президент под аплодисменты собравшихся в ротонде Капитолия), переименования Мексиканского залива в Американский.

Чем обещал заняться Дональд Трамп после инаугурации Досье Международная политика. В начале предвыборной кампании выступал за политику изоляционизма под лозунгом «Америка прежде всего». Обещал предотвратить третью мировую войну. Предлагал сделать Канаду 51-м штатом и взять под контроль Гренландию и Панамский канал. Собирался пересмотреть «цель и миссию НАТО» и даже грозил выходом США из альянса. Конфликт на Украине. Неоднократно заявлял, что в случае избрания закончит конфликт за 24 часа, «усадив Россию и Украину за стол переговоров». С конца октября перестал упоминать конкретные сроки. По данным CNN, уже поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Миграция. Намерен начать «крупнейшую в американской истории операцию по депортации» миллионов нелегальных мигрантов уже «в полдень в день инаугурации». Для этого заявлял о необходимости задействовать закон 1798 года «О врагах-иностранцах», который не использовался со времен Второй мировой войны, и восстановить программу «Остаться в Мексике». Планирует достроить стену на границе с Мексикой. Экономика. Обещал побороть инфляцию и сделать криптовалюту национальным приоритетом, превратив США в «биткойн-сверхдержаву мира». Хочет увеличить объемы добычи ископаемого топлива, чтобы в течение года вдвое снизить счета за электроэнергию. В первый день на посту собирается ввести импортные пошлины: 25% — на товары из Мексики и Канады, 10% — на товары из Китая. Экология. Намерен отменить экологические инициативы прошлой администрации, в частности государственные субсидии на электромобили, «тем самым спасая автомобильную промышленность от полного уничтожения». Также хочет запретить строительство ветряных электростанций и выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года. Гендерная политика. Неоднократно заявлял, что при нем в США официально будет только два пола: мужской и женский. Одним из первых указов обещал уволить всех трансгендерных военнослужащих из армии, «убрать мужчин из женского спорта» и сократить федеральное финансирование «любой школе, продвигающей трансгендерное безумие».

Заявив, что хочет «быть миротворцем», Дональд Трамп при этом заверил, что американские «вооруженные силы смогут свободно сфокусироваться на своей единственной миссии — победе над врагами Америки». Говоря о вопросах безопасности, он также пообещал, что «закон и порядок вернутся в города» США. Завершил свое послание Дональд Трамп традиционно — словами «Да хранит Бог Америку».

Как начиналась служба

Этот день у Дональда Трампа выдался максимально насыщенным. Утром избранный президент с супругой Меланией посетил службу в епископальной церкви Св. Иоанна возле Белого дома. Там же находились избранный вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша. Среди гостей в церкви были замечены, в частности, глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джеффри Безос, гендиректор Apple Тим Кук. Посещение богослужения в день инаугурации — традиция давняя, началась она еще с президента Франклина Рузвельта в 1933 году.

Примерно в 9:30 кортеж с президентом и вице-президентом направился к Белому дому, где их ждали представители уходящей администрации. В прошлый раз эту традицию нарушил сам Дональд Трамп, который решил не приветствовать Джо Байдена на чайной церемонии в Белом доме. В 2025 году разговор между ними все-таки состоялся.

За пять минут до десяти утра, строго по графику, Дональд Трамп с супругой зашли в Белый дом на закрытую для прессы чайную церемонию.

У дверей их встретили Джо Байден и его супруга Джилл, которая была в этот день в ярко-синем пальто, вероятно, символизировавшем цвет Демократической партии. Приветствие было кратким, но дружелюбным. Было заметно, что обе четы мило общаются друг с другом.

Одновременно с этим в ротонду Капитолия стали прибывать гости. Среди них были бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, члены семьи Дональда Трампа, судьи Верховного суда, ключевые фигуры кабинета Трампа, в частности претендент на пост главы Госдепартамента Марко Рубио, вероятный министр обороны Пит Хегсет и соруководитель нового Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск, члены Конгресса, президент Аргентины Хавьер Милей, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Церемония стартовала в 11:45. Вначале с речью выступила глава иннаугурационного комитета сенатор Эми Клобушар. «Эта церемония — празднование того, что скоро будет 250 лет нашей демократии. Это момент, когда лидеры, избранные волей народа, обещают быть верными воле нашей Конституции, лелеять и защищать ее. Это момент, когда они становятся, как и все мы, хранителями нашей страны в войне и мире, в невзгодах и процветании»,— подчеркнула она.

После этого клятву произнес Джей Ди Вэнс, а ровно в полдень — и Дональд Трамп. Он торжественно поклялся «добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов». А затем и рассказал, как именно это будет делать.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа Контекст Инаугурация Дональда Трампа стала одной из главных тем повестки заседания Совета безопасности России. Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание, заявил, что у Совбеза возникла необходимость поговорить о «некоторых моментах, связанных с чувствительными для нас регионами, с развитием ситуации в этих регионах». О ситуации в США доложил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, «репортажи мировых СМИ, соцсетей переполнены сведениями из Вашингтона». «Параллельно с подготовкой к этой церемонии (инаугурации.— “Ъ”), конечно, нарастают спекуляции, аналитические выкладки, прогнозы относительно того, как это повлияет на различные конфликты в самых разных регионах мира»,— сказал господин Лавров. Со своей стороны, Владимир Путин обратил внимание на «заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией». В связи с этим глава РФ заверил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией в Вашингтоне, и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность. Господин Путин выразил надежду, что диалог с США будет строиться «на равноправной и взаимоуважительной основе». Отдельно Владимир Путин остановился на конфликте с Украиной. По его словам, Москве нужно «не краткое перемирие», а «долгосрочный мир». Для этого, по его мнению, необходимо устранить первопричины конфликта, и разговаривать с США по этому вопросу Россия готова. Ранее советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что команда республиканца уже готовит первый телефонный разговор новоизбранного президента и Владимира Путина.

«Теперь будет нескучно»

Между тем после церемонии инаугурации программа мероприятий была еще далека от завершения. В нее, например, также был включен обед, организованный объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям. На этот же день у господина Трампа была запланирована встреча с лидером сенатского большинства Джоном Тюном и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Также в планах были посещение президентского парада и участие сразу в трех инаугурационных балах.

При этом изначально программа была несколько иной. Так, парад должен был пройти от Капитолия до Белого дома, а в итоге был сокращен и перенесен на стадион Capital One Arena. Да и вся церемония инаугурации должна была состояться на улице, а не в ротонде Капитолия, вмещающей в себя несколько сотен человек. Причина — непогода в американской столице. «По стране проносится арктический холод. Я не хочу, чтобы люди пострадали или получили травмы каким-либо образом»,— написал на днях в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп. При этом он сослался на Рональда Рейгана, который в 1985 году также из-за холодной погоды воспользовался для инаугурации той же ротондой. С тех пор все такие церемонии проводились на открытом воздухе, кроме нынешней.

Изменение планов стало шоком для сотен тысяч людей, приехавших в Вашингтон в эти дни. Как сообщает издание The Washington Business Journal, только через членов Конгресса было распространено более 220 тыс. билетов на инаугурацию.

Почти все их билеты превратились просто в памятные сувениры. При этом попытки гостей отменить бронь в отелях не увенчались успехом: отельеры продумали все риски и брали с гостей стопроцентную предоплату, предупреждая о невозможности возврата средств.

Чем запомнились инаугурации президентов США История вопроса Первая же в истории инаугурация президента США прошла не по плану. Конгресс изначально назначил дату инаугурации на 4 марта 1789 года, но подсчет голосов затянулся, и Джордж Вашингтон вступил в должность лишь 30 апреля. Церемония предполагает участие как избранного, так и уходящего президентов. Нарушителем протокола в 1801 году стал Джон Адамс, который отказался приезжать на инаугурацию конкурента в президентской гонке Томаса Джефферсона. Еще одним «отказником» стал вступающий в должность президента Дональд Трамп, который в 2021 году пропустил инаугурацию Джо Байдена. Уильям Гаррисон — рекордсмен по продолжительности инаугурационной речи. Его выступление в 1841 году продолжалось два часа и содержало 8445 слов. Через месяц после вступления в должность президент умер от пневмонии, которой, как считается, заболел во время церемонии. Самой необычной стала инаугурация президента Линдона Джонсона, который после убийства в 1963 году президента Джона Кеннеди был приведен к присяге на борту президентского самолета. Для церемонии не нашли Библии, и Джонсон присягнул на миссале (богослужебная книга в Римско-католической церкви), найденном на прикроватном столике Джона Кеннеди в самолете. Инаугурация Барака Обамы в 2009 году впервые в истории США проходила дважды из-за его ошибки в словах присяги. Вместо фразы «буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов» он сказал: «Буду выполнять для Соединенных Штатов обязанности президента добросовестно». На следующий день церемония была повторена и стала рекордной по числу гостей (до 1,8 млн человек). Инаугурация Дональда Трампа в 2017 году стала самой дорогой в истории США — на нее были собраны рекордные $107 млн пожертвований. Это более чем в два раза превышает суммы, которые тратили на инаугурации Барак Обама и Джордж Буш-младший. Инаугурация Джо Байдена в 2021 году из-за коронавируса проходила с ограниченным количеством зрителей (3 тыс. человек). За две недели до церемонии сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, поэтому из-за опасений беспорядков в Вашингтон были стянуты более 25 тыс. бойцов национальной гвардии.

Попасть в центр Вашингтона и зарядиться иннаугурационной атмосферой в эти дни тоже было непросто. Из-за снегопада и повышенных мер безопасности многие дороги в столице оказались перекрыты, так что несостоявшиеся гости инаугурации фактически оказались заперты в своих отелях, если им, конечно, не повезло получить билеты на многочисленные балы и приемы, которые гремели по всей американской столице и на ее окраинах. Стоимость билетов на некоторые балы — те, в которых принимал участие сам Дональд Трамп,— доходила до $1 млн.

Что же касается обычных жителей Вашингтона и гостей столицы, то они в эти дни могли вживую лицезреть Дональда Трампа на стадионе Capital One Arena, причем не только в понедельник, во время торжественного парада, но и днем ранее, на праздничном митинге.

Вместимость стадиона — около 20 тыс. человек. Очевидцы сообщали, что те, кому в итоге удалось попасть внутрь, занимали очередь с раннего утра и были вынуждены шесть часов стоять под дождем и снегом.

Впрочем, они вряд ли остались разочарованными. На воскресном митинге Дональд Трамп прошел к трибуне через толпу (некоторым даже удалось сделать с ним селфи), станцевал вместе с группой Village People и выступил с речью, в которой пообещал, что «правлению провалившегося и коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне» приходит конец. И вообще, как он дал понять, в ближайшие четыре года стоит ждать немало неожиданных поворотов и сенсаций: смотреть новости по телевизору, по словам 47-го президента США, «теперь будет нескучно».

Фотогалерея Инаугурация Дональда Трампа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вид на Капитолий на рассвете Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна Фото: Carlos Barria / Reuters Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна Фото: Matt Rourke / AP Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома Фото: AP / Evan Vucci Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре) Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters 43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дочь Дональда Трампа Иванка Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP Мелания Трамп на инаугурации своего мужа Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP Дональд Трамп вперед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Генеральный директор Apple Тим Кук Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, основатель Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США, пока его жена Мелания держит библию Фото: AP / Morry Gash, Pool Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 22 Вид на Капитолий на рассвете Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна Фото: Carlos Barria / Reuters Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна Фото: Matt Rourke / AP Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома Фото: AP / Evan Vucci Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре) Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters 43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дочь Дональда Трампа Иванка Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP Мелания Трамп на инаугурации своего мужа Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP Дональд Трамп вперед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Генеральный директор Apple Тим Кук Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, основатель Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США, пока его жена Мелания держит библию Фото: AP / Morry Gash, Pool Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Смотреть

Екатерина Мур, Вашингтон