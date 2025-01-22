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Коммерсантъ FM
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«Аэрофлот» и S7 пообещали продавать не менее 60% билетов дешевле тарифа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала коммерческие политики авиакомпаний «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) и S7. Авиакомпании задекларировали, что доля продаж билетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу,— менее 2,5%.

Как пояснила ФАС, авиаперевозчики в направленных службе документах закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее. Также перевозчики включили в коммерческую политику льготные программы для ряда категорий граждан. ФАС рассчитывает, что это «обеспечит прозрачность ценообразования» и повысит доступность перелетов.

По мнению ФАС, остальные российские авиакомпании должны последовать примеру «Аэрофлота» и S7. «Принятие коммерческих политик отвечает интересам как пассажиров, так и самих авиакомпаний. Прозрачное ценообразование сделает перелеты в эконом-классе доступнее по стоимости и по наличию авиабилетов»,— считает глава ФАС Максим Шаскольский.

Минтранс сообщал, что с 10 января все российские авиакомпании обязаны предоставлять скидку на билеты для детей до 12 лет в размере 50%. Решение о предоставлении скидок на авиабилеты для детей было принято по поручению президента Владимира Путина.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Борт расправил крылья».

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