Ле Пен-клуб

Но при этом Ле Пен старается не наглеть и ведет кампанию так, словно у нее максимум 15%. Осторожность объясняется не только политическим расчетом. Она уже трижды проигрывала президентские выборы и знает, что высокий рейтинг еще не означает победы. Во-первых, вопрос о финансировании кампании остается открытым: Ле Пен пока не получила банковский кредит. Ни во Франции, ни в Европе нет банка, который готов был бы ее поддержать, а обратиться, как бывало, к банкам с иностранным (в том числе российским) участием она в этот раз точно не сможет: ее и за прошлый раз немало потрепали оппоненты. Во-вторых, над кампанией Ле Пен по-прежнему висит судебная угроза.