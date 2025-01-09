Авиакомпании обязали с 10 января предоставлять скидку в 50% на билеты для детей

Министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что с 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять скидку на билеты для детей до 12 лет в размере 50%. Он добавил, что с 1 января 2025 года аналогичные скидки на авиарейсы уже ввели 23 авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов за исключением бизнес-класса»,— сказал Роман Старовойт на совещании президента с правительством (запись опубликована в Telegram-канале Кремля).

Как добавил глава Минтранса, с 14 января также вступит в силу норма об обязательном размещении детей на борту самолета вместе с родителями.

Решение о предоставлении скидок на авиабилеты для детей принято по поручению президента Владимира Путина. 19 декабря он попросил правительство урегулировать вопрос со льготами на билеты на авиаперелеты для многодетных семей. Вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что льгота будет распространяться на всех детей до 12 лет, а не только из многодетных семей.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нелетная страховка».