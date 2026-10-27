«Русский завтрак» подают к столу

«У нас сейчас идет кампания по определению и внедрению русской кухни. Разрабатываются ГОСТы для того, чтобы люди знали вообще, что это такое, потому что до сих пор не утихают прения на тему того, что считать русской кухней, а что к ней не относится. Существует огромное количество наших исконно блюд, мы просто утеряли привычку их употреблять. Когда я ввел в ресторане кулебяку, она продавалась не очень хорошо. Когда мы поменяли название на рыбный пирог, она стала продаваться на 40% лучше».