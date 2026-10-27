«Русский завтрак» подают к столу
Как в сфере гостеприимства относятся к введению нового меню
Бульон с пирожком, кулебяка и кисель: в правительстве предложили рестораторам и отельерам подавать «русский завтрак». Это отдельная категория меню, которая будет состоять из традиционных национальных блюд. Для нее даже могут разработать отдельную эмблему. Для чего нужна эта инициатива? И как к ней относятся в сфере гостеприимства?
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Описание своей концепции Минпромторг открывает короткой исторической справкой. Ведомство отмечает, что традиции русского завтрака начали складываться давно и описаны еще в «Слове о полку Игореве», где герой добывал себе к столу пернатую дичь. Как раз она, то есть мясная еда, составляет основу национальной утренней трапезы. А помимо нее, еще и молочная продукция, каши, пирожки, яйца и рыба, ведь Россия «страна рек».
Но отельеры, как отмечают в правительстве, о традициях забыли и предлагают завтраки на «североамериканский манер». Владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы с этим обвинением не согласен:
«Идея включить русский завтрак логична. Правда, надо признать, что на наших завтраках в формате шведского стола он и так представлен: и блины, и оладьи, и молочная продукция, тем более каши, чай с медом. Это все есть и является частью русского завтрака. И, конечно, любимое блюдо россиян, надо сказать, №1 после каши — это сырники».
В Минпромторге отмечают: отказа от существующих блюд инициатива не предполагает. Не распространяется она и на рестораны с выраженной специализацией, например, японской или итальянской кухней. Но совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук относится к рекомендации ведомства неоднозначно, хотя признает ее потенциал для привлечения зарубежных туристов:
«Конечно, можно придумать все, но надо же с реалиями это связывать. У нас есть английский и турецкий завтраки.
"Русский завтрак" тоже звучит неплохо, потому что, если мы говорим про туристический поток, иностранцам был бы он интересен. Можно просто сделать некий общий дегустационный сет».
Возможный состав такого дегустационного сета в концепции Минпромторга прописан весьма конкретно. Ведомство предлагает включить туда бульоны с пирожками, кулебяки, квашеную капусту, квас и кисель. Список вызвал у Юниса Теймурханлы недоумение:
«Это что угодно, но не завтрак. Я с киселя, особенно с кваса утро не начинаю. Конечно, если навязать это потребителю, он все равно ответит своим выбором.
Мы, например, введем кулебяки, а у нас будут просить сырники и каши».
Проблема как раз в том, что люди просто перестали понимать, что такое настоящая русская кухня, считает владелец ресторана Regions Ярослав Янин:
«У нас сейчас идет кампания по определению и внедрению русской кухни. Разрабатываются ГОСТы для того, чтобы люди знали вообще, что это такое, потому что до сих пор не утихают прения на тему того, что считать русской кухней, а что к ней не относится. Существует огромное количество наших исконно блюд, мы просто утеряли привычку их употреблять. Когда я ввел в ресторане кулебяку, она продавалась не очень хорошо. Когда мы поменяли название на рыбный пирог, она стала продаваться на 40% лучше».
В правительственном перечне потенциальных блюд для завтрака есть и экзотические варианты: шаньги, соленые лимоны, сковородные селянки. Все это Минпромторг считает основной русской кухни. Разве что посикунчиков в этом списке нет.