«Росатом»: Севморпуть станет круглогодичным в 2027 году

По мнению представителя «Росатома», развитие Севморпути «достигло важной стадии перелома и переходит на новый этап», после которого можно будет говорить о «полной раскатке» маршрута. «Речь идет о создании Трансарктического транспортного коридора (ТТК), куда войдут и Севморпуть, и связанные с ним внутренние водные, железнодорожные пути и другая транспортная инфраструктура»,— отметил Владимир Панов.