«Росатом»: Севморпуть станет круглогодичным в 2027 году
В начале 2027 года один из крупнейших российских грузоотправителей начнет регулярную отправку своей продукции в Азию. Благодаря этому Северный морской путь (СМП) перейдет на круглогодичный режим, рассчитывают в «Росатоме».
Директор по развитию СМП и Арктики в «Росатоме» Владимир Панов рассказал, что в финальной стадии находится подготовка к регулярным рейсам по Севморпути на восток. «В начале следующего года планируется ввод в эксплуатацию еще одного атомного ледокола "Чукотка", флот увеличится уже до 9 атомных ледоколов. СМП находится в одном шаге от регулярных перевозок в восточном направлении, то есть в шаге от круглогодичности»,— уточнил господин Панов в интервью «Интерфаксу».
По мнению представителя «Росатома», развитие Севморпути «достигло важной стадии перелома и переходит на новый этап», после которого можно будет говорить о «полной раскатке» маршрута. «Речь идет о создании Трансарктического транспортного коридора (ТТК), куда войдут и Севморпуть, и связанные с ним внутренние водные, железнодорожные пути и другая транспортная инфраструктура»,— отметил Владимир Панов.
По данным Reuters, экспорт нефти по Севморпути за летне-осенний навигационный сезон превысил весь результат прошлого года почти на 50% и достиг 20 млн баррелей (2,75 млн тонн) против прошлогодних 13 млн баррелей. К закрытию сезона объем перевозок может увеличиться еще на 5–10 млн баррелей (0,69–1,37 млн тонн). Главными ограничениями роста поставок по СМП эксперты считают доступность судов нужного ледового класса, изменчивую ледовую обстановку и стоимость проводки.