Нефть добралась до туристов

«В Шардже сегодня разговаривал с друзьями — никаких проблем не было, люди ездили на пляж, я имею в виду. Никто не упоминал, что там есть запахи какие-то. Если это происходит, то у них очень хорошо работает служба оповещения, то есть не та страна, где могут замалчивать. В регионе было несколько разливов, и они достаточно быстро научились с этим бороться. Там специальные ингредиенты, они закрывают какую-то территорию, эти ингредиенты рассыпают, потом собирают».