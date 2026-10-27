Нефть добралась до туристов
Какие эмираты пострадали от разлива и стоит ли туда ехать
Россияне жалуются на испорченный отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. Из-за недавнего разлива топлива власти массово закрывают пляжи, а туристы сообщают о едком запахе нефти и головной боли.
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Утечка топлива произошла из-за атаки на танкер вблизи Ормузского пролива две недели назад. СМИ писали, что нефтяное пятно распространилось на расстояние от 35 до почти сотни километров. Второй вариант теперь кажется более правдоподобным, ведь оно достигло побережья некоторых эмиратов.
Сначала пляжи закрывали в тех районах, где отдыхало мало россиян, отмечали в АТОР. Но сейчас нефтепродукты обнаружили вблизи популярных отелей в Рас-эль-Хайме. В одном из таких проводит свой отпуск туристка Евгения. Она пожаловалась на испорченные впечатления от поездки:
«Нахожусь на территории ОАЭ, в эмирате Рас-эль-Хайма. В отеле в утренние часы был небольшой запах мазута и розлив нефтепродуктов. Пляж с утра закрыт. Затем в течение дня было более активное движение нефтепродуктов в воде, запах нефти и мазута в воздухе. Окружающие люди плохо себя чувствуют, болит голова. Невозможно находиться на территории отеля и рядом в прибрежной зоне. Местные власти ограничивают купание, все пляжи закрыты».
Впрочем, нефтепродукты добрались не до всех. Туристка Анна тоже отдыхает в Рас-эль-Хайме. Пляж закрыт, но ни масляных пятен в море, ни едкого запаха она не заметила:
«Сегодня с утра удалось искупаться на море. К обеду уже пляж был перегорожен. Хоть и не видно никакого нефтяного пятна, но пока что не пускают. Отель никакие подробности не раскрывает, говорит, что ждут указаний свыше. Остается еще 5 дней отдыха, и, конечно, очень обидно терять возможность проводить время на море».
Пока нефтяное пятно дотянулось лишь до трех эмиратов.
А, например, в Дубае, где отдыхает больше половины всех россиян в стране, ни о каких проблемах даже не слышали. И вряд ли они появятся, учитывая, как быстро местные власти и экстренные службы умеют справляться с последствиями разливов, отмечает житель Арабских Эмиратов Андрей Ибрагимов:
«В Шардже сегодня разговаривал с друзьями — никаких проблем не было, люди ездили на пляж, я имею в виду. Никто не упоминал, что там есть запахи какие-то. Если это происходит, то у них очень хорошо работает служба оповещения, то есть не та страна, где могут замалчивать. В регионе было несколько разливов, и они достаточно быстро научились с этим бороться. Там специальные ингредиенты, они закрывают какую-то территорию, эти ингредиенты рассыпают, потом собирают».
Те россияне, чей отпуск все-таки омрачили последствия нефтяного разлива, могут потребовать у туроператоров переселения в другой отель. Но отказываться от поездки или настаивать на 100% компенсации сейчас оснований нет, объясняет заместитель председателя совета директоров холдинга «Джет Трэвэл» Максим Приставко:
«Решается по-разному. В принципе, зависит от ситуации в конкретном месте и отеле. Есть, например, отели, где хорошие бассейны, и туристы могут там купаться. Нельзя сказать, что все пляжи непригодны для купания. Обычно мы выясняем, получаем информацию от отеля. Если действительно какая-то проблема, то предпочитаем переселить в какое-то другое место, а может быть даже в страну, или какого-то другого рода компенсацию. Поскольку никакого запрета на выезд нет, легальных оснований у туриста отказываться от поездки нет, все решается полюбовно».
Но спасти долгожданный отпуск пока удается немногим, рассказали собеседники “Ъ FM”. По словам самих путешественников, отели и турфирмы неохотно предлагают альтернативы курортам, до которых добралось нефтяное пятно. В итоге отдых за сотни тысяч рублей рискует пройти не на морских побережьях, а в ожидании, когда их откроют.