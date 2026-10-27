Нападающий «Калгари» Матвей Гридин признан первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня признали канадского защитника «Лос-Анджелес Кингс». В гостевой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» он забил гол и записал в свой актив две результативные передачи. Его одноклубник Артемий Панарин забросил шайбу и отличился голевым пасом. «Кингс» победили со счетом 6:3.