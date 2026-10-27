Нападающий «Калгари» Матвей Гридин признан первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Калгари Флеймс» Матвей Гридин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 21-летний форвард впервые в карьере был удостоен этого звания.
В домашнем матче против «Торонто Мейпл Лифс» он сделал дубль и отметился голевым пасом. Его команда одержала победу — 5:2. Вратарь «Торонто» Сергей Бобровский отразил 30 бросков.
Второй звездой дня признали канадского защитника «Лос-Анджелес Кингс». В гостевой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» он забил гол и записал в свой актив две результативные передачи. Его одноклубник Артемий Панарин забросил шайбу и отличился голевым пасом. «Кингс» победили со счетом 6:3.
Чешский вратарь «Детройт Ред Уингс» Михал Постава стал третьей звездой. В выездной игре против «Эдмонтон Ойлерс» голкипер отразил 25 бросков. Матч завершился в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу «Детройта». У «Эдмонтона» гол забил Василий Подколзин.