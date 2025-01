Америка выдворяет нелегалов

В Соединенных Штатах начались задержания нелегальных мигрантов, чтобы депортировать их из страны. В интервью CNN Томас Хоман, куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа, отказался называть эти операции «рейдами», уточнив, что они направлены на задержание людей с судимостями или представляющих угрозу общественной безопасности. Сразу после инаугурации новый президент ввел режим ЧП на американо-мексиканской границе и возобновил программу «Оставайся в Мексике». Еще во время избирательной гонки он обещал начать «самую масштабную в американской истории операцию по депортации». Под нее, по оценкам республиканца, подпадет 15-20 млн человек. При этом, по последним данным, в США нелегально проживают 11 млн человек. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Фото: Gregory Bull / AP

Как пишет The New York Times, в первый час своего президентства глава Белого дома приказал минимум на четыре месяца отключить приложение CPB One. Сервис позволял мигрантам записываться на прием в официальные пункты пропуска на границе в США. С его помощью в страну въехали более 1 млн человек с разрешением на работу. Ожидающие встречи с таможенниками отреагировали на решение крайне эмоционально. Некоторые на тот момент уже месяцами ждали дня приема в приграничных шелтерах —по сути в палаточных лагерях, при этом температура на улице — 0…-5. Об этом рассказала корреспондент The Washington Post в Мексике Арелис Эрнандес: «Сначала был шок, а затем люди поняли, что их возможность попасть в США из-за приказа президента исчезла.

Многие в тот день стояли в очереди на встречу с полудня. Пограничники сказали им вернуться в 12 ночи, но люди стояли в очереди, как это происходит каждый день в восьми разных пунктах пропуска. Они все еще надеялись, что смогут пройти через мост. Но еще 17 января многие из них получили уведомления о переносе их записи на февраль. Некоторые все еще надеются, что эта приостановка временная».

По данным источников The Wall Street Journal, уже с 21 января в так называемых городах-убежищах вроде Чикаго, Нью-Йорка и Майами из-за лояльных правил для мигрантов могут проходить масштабные рейды против нелегалов с криминальным прошлым. Причем таковыми будут считаться даже нарушения ПДД, а администрация Джо Байдена ранее не считала их приоритетной причиной для высылки. Такая политика действовала и в первый срок Трампа.

На этом фоне активизировались местные волонтеры. Они разносят листовки-инструкции, как иммигранту себя вести, если его задержат на улице или в дверь постучит представитель таможенной полиции. Как отмечает NBC, ключевым в создании путей легального переезда в США администрация Байдена считала именно приложение CPB One. С момента его запуска число нелегалов резко сократилось. А теперь все эти люди оказались в тупике, продолжает журналист калифорнийского издания «Славянский Сакраменто» Виталий Атаев-Трошин: «Без CBP One они, скорее всего, будут вынуждены идти на крайние меры и пытаться где-то перебежать либо с кем-то въехать в этот пограничный пункт Сан-Исидро или где они там еще въезжают.

Это очень опасно, особенно учитывая условия на границе. Я постоянно общаюсь с теми людьми, которые пытаются или уже зашли. Пока тем, кто пересек границу дают возможность остаться. Положительные ли у них там документы, будут ли им давать гринкарты, это все на усмотрение судьи и ситуации человека. Среди тех, кто уже смог попасть в США с помощью CBP One, есть наши соотечественники и люди из других стран постсоветского пространства».

Чтобы полностью реализовать план Трампа по депортации не хватает денег, указывает корреспондент WUSA9 Рафаэль Санчес-Круз: «Выдворение почти 11 млн. нелегальных иммигрантов обойдется в $315 млрд. Сенатор Кейн говорил, что новая администрация обратится в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании. Но он говорит, что все под контролем, и затраты можно сократить. Новый "царь границы" Том Хоман говорил на той неделе, что для содержания нелегалов не хватает места. На одно такое место в иммиграционном центре нужно $57 тыс. в год, а Хоман теперь просит $100 тыс., это огромные деньги.

21 января с сайта Белого дома была удалена его испаноязычная версия, на это обратили внимание СМИ. Такой страницы больше не существует, а пользователям предлагается перейти по кнопке «Go home».

Фотогалерея Америку делать — про этих людей

Екатерина Вихарева