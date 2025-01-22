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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп потребовал извинений от пожалевшей мигрантов епископа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление епископа Епископальной церкви США Марианн Бадди, которая попросила его проявить милосердие в миграционном вопросе и по отношению к представителям меньшинств. Он потребовал от нее извинений.

Дональд Трамп и Марианн Бадди

Дональд Трамп и Марианн Бадди

Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп и Марианн Бадди

Фото: Evan Vucci / AP

Молебен прошел вчера, 21 января, в Кафедральном соборе в Вашингтоне, на нем присутствовал господин Трамп с семьей. Во время церемонии госпожа Бадди попросила его «проявить милосердие к людям в стране, которые сейчас напуганы», имея в виду мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества («международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Она сказала, что подавляющее большинство иммигрантов не являются преступниками.

Господин Трамп утверждает, что упомянутые ею мигранты «приезжали в страну и убивали людей». Якобы именно из-за них в США возникла «гигантская волна преступности». «Ее тон был грубым, она была ни убедительной, ни умной... Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед общественностью!» — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

20 января Дональд Трамп в своей первой речи на посту президента США пообещал немедленно остановить незаконную миграцию и начать процесс экстрадиции «миллионов мигрантов». Он также заявил, что с момента инаугурации официальной политикой Соединенных Штатов будет существование только двух полов — мужского и женского.

Подробнее о других заявлениях Дональда Трампа — в материале «Ъ».

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