Число оспоривших указ Трампа об ограничении выдачи гражданства штатов достигло 22

К вечеру 22 января по московскому времени число штатов, оспоривших указ президента США Дональда Трампа ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения, выросло до 22.

Генеральный прокурор Вашингтона Ник Браун заявил, что штат подал в окружной суд иск, к которому присоединились Аризона, Иллинойс и Орегон, следует из пресс-релиза. В иске говорится, что господин Трамп своим указом нарушил 14-ю поправку конституции, гарантирующую предоставление гражданства по праву рождения в США.

Ранее 18 штатов подали иск в окружной суд Массачусетса, указывая также на нарушение 14-й поправки. Речь идет о штатах Йорк, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин.

Согласно указу Дональда Трампа, ребенок не сможет стать гражданином США, если оба его родителя находились в стране на законных основаниях, но имели временные документы, такие как туристические или рабочие визы. Также право на гражданство по праву рождения будет утрачено, если мать ребенка пребывала в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны.

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