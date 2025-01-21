К Трампу подали два судебных иска в первый день президентства

Несколько организаций подали иски к президенту США Дональду Трампу по поводу принятых им указов в первый день после инаугурации. Иски коснулись отмены предоставления гражданства США по месту рождения и увольнения высокопоставленных федеральных служащих, сообщило Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Первый иск подали организации, поддерживающие права иммигрантов. Согласно новому указу, дети, родившиеся в США, чьи родители находятся в стране временно или незаконно, не будут автоматически получать американское гражданство. Правозащитники сочли решение президента незаконным, так как право на получение гражданства диктуют Конституция и Конгресс.

Второй иск подал Национальный профсоюз казначейских служащих (National Treasury Employees Union), куда входят сотрудники 37 федеральных департаментов и агентств. Истцы считают, что действия главы государства противоречат намерениям законодателей, так как Конгресс утвердил «права на надлежащую правовую процедуру» для федеральных кадровых служащих. Отмечается, что указ создаст новую категорию сотрудников, которые «могут быть уволены без предоставления права на апелляцию».

20 января сообщалось, что юридическая фирма National Security Counselors решила подать в суд на Департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском. Фирма считает, что департамент нарушает закон о Федеральных консультативных комитетах, так как не выполняет ряд его требований. В частности, заседания DOGE будут проходить в закрытом формате, тогда как они должны быть открыты для публики.