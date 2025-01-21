Владимира Кличко тянут за канаты

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко, кажется, всерьез рассматривает возможность возобновления в ближайшее время завершенной в середине прошлого десятилетия карьеры, ради того чтобы установить рекорд, став самым возрастным чемпионом мира в этой категории в истории. Украинец, которому 48 лет, собирается побить достижение великого Джорджа Формена: тот завоевал титул в 45.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кличко перед боем с Энтони Джошуа на стадионе Уэмбли, Лондон (апрель 2017)

Фото: Nick Potts / PA / AP Владимир Кличко перед боем с Энтони Джошуа на стадионе Уэмбли, Лондон (апрель 2017)

Фото: Nick Potts / PA / AP

О том, что Владимир Кличко может вернуться на ринг, заявили сразу два известных в мире профессионального бокса функционера — руководитель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии, проводящего в последнее время крупнейшие боксерские турниры, Турки Аль аш-Шейх и многолетний менеджер украинца Том Лоффлер.

Оба сообщили, что целью возвращения является рекорд, принадлежащий великому американскому боксеру Джорджу Формену.

Впервые завоевавший титул чемпиона мира в начале 1970-х, Формен в 1977 году после поражения от Джимми Янга объявил, сославшись на «истощение», о завершении карьеры и стал проповедником. Спустя десять лет он неожиданно ее возобновил и быстро набрал форму. В 1994 году, одолев Майкла Мурера, Формен снова стал чемпионом, добыв пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В тот момент Джорджу Формену было 45 лет, и он до сих пор остается самым возрастным обладателем чемпионского статуса в супертяжелой категории в истории. Расстался же он с ним на самом деле уже в 46, когда проиграл Акселю Шульцу.

Владимир Кличко собирается совершить еще более впечатляющий трюк. Украинец, который до первого в своей жизни чемпионского титула — еще не пользовавшейся в то время таким же высоким авторитетом, как сейчас, Всемирной боксерской организации (WBO) — добрался четверть века назад, в нулевые превратился в бесспорного короля супертяжелого веса, хоть и не собрал все четыре престижных пояса. Он, как правило, легко побеждал одного за другим элитных противников — таких как Леймон Брюстер, Султан Ибрагимов, Руслан Чагаев, Хасим Рахман, Сэмюэл Питер, Дэвид Хей, Александр Поветкин — и в какой-то момент вообще начал казаться неуязвимым.

Остановили Владмира Кличко два британца: в 2015 году он проиграл Тайсону Фьюри, а в 2017-м — Энтони Джошуа. После боя с Джошуа 41-летний Кличко сообщил о том, что покидает бокс.

Сейчас он уже старше, чем был во время своего нежданного взлета Джордж Формен. Владимиру Кличко в марте исполнится 49 лет. Однако уважаемые в мире бокса издания всерьез обсуждают шансы украинца реализовать свою идею, напоминая о том, что на самом деле в профессиональном боксе очень возрастные боксеры, выступающие на топовом уровне,— не редкость. Правда, случай, когда боксеру, находящемуся на пороге 50-летия, удалось выиграть значимый чемпионский пояс,— один-единственный. В 2014-м в 49 лет это сделал американский полутяжеловес (до 79,4 кг) Бернард Хопкинс, справившийся в поединке за звание WBA с Бейбутом Шуменовым. В 50, встретившись с россиянином Сергеем Ковалевым, Хопкинс с ним распрощался.

ESPN между тем уже рассуждает о том, каким выглядит наиболее вероятный сценарий, который обеспечит Владимиру Кличко осуществление дерзкого плана, ничуть не сомневаясь в том, что он вполне реален. Сценарий прост. Том Лоффлер предупредил, что со своим соотечественником, закрепившим в декабре второй подряд победой над Тайсоном Фьюри ранг сегодняшнего короля супертяжелого веса, Александром Усиком Кличко пересекаться не собирается. Но Усику принадлежат лишь три чемпионских пояса из четырех — WBA, WBO и Всемирного боксерского совета (WBC). От звания IBF он отказался, когда пренебрег обязательной защитой ради коммерчески выгодного матча-реванша против Фьюри.

В настоящий момент его владелец — это считающийся куда менее классным бойцом, чем Усик, британец Даниэль Дюбуа. 22 февраля он будет отстаивать пояс в поединке против новозеландца Джозефа Паркера. При этом ESPN подчеркивает, что известный как апологет здорового образа жизни и постоянных тренировок Кличко в свои 49, не исключено, «свежее», чем был Формен в 45.

Алексей Доспехов