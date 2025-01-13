Тайсон Фьюри насладился боксом

Через несколько недель после второго подряд поражения от Александра Усика в матче за титул лучшего супертяжеловеса мира британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в боксе. Впрочем, подобное решение он принимает не впервые. Три года назад он уже формально уходил из спорта, но довольно быстро вернулся. Причины для скорого возвращения британца есть и сейчас. Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что уже зарезервировал для нового боя с участием Фьюри лондонский стадион Wembley.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайсон Фьюри (слева) в бою против Александра Усика, 22 декабря, 2024

Фото: Andrew Couldridge/File Photo, Reuters Тайсон Фьюри (слева) в бою против Александра Усика, 22 декабря, 2024

Фото: Andrew Couldridge/File Photo, Reuters

В понедельник 36-летний британский боксер Тайсон Фьюри сообщил, что завершает профессиональную карьеру. Об этом решении он объявил, разместив небольшое видео на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Буду краток. Я объявляю о своем уходе из бокса. Это было потрясающе, я наслаждался каждой минутой. На этом я собираюсь закончить»,— сказал Фьюри, не объяснив причин такого решения.

Эта публикация появилась спустя три недели после второго подряд поражения Фьюри от украинца Александра Усика (до этих боев британец оставался непобежденным). Фьюри владел поясом Всемирного боксерского совета, Усик — тремя другими: Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации.

Статус боев был высочайшим, де-факто в них оспаривалось звание лучшего супертяжеловеса мира. В первом к тому же разыгрывался титул абсолютного чемпиона мира в категории.

После декабрьского боя-реванша Фьюри явно был очень разочарован и покинул арену, не пообщавшись с прессой. Чуть позже он назвал решение судей рождественским подарком Усику, а о планах не высказался.

Между тем есть основания полагать, что Фьюри завершил карьеру лишь формально. Со спортом он прощается не впервые.

Сначала это произошло в 2016 году — после первого взлета Фьюри столкнулся с психологическими трудностями, а также угодил в допинговый скандал. В 2017-м он заявил, что «достиг всего» и сравнил себя с Рокки Марчиано — единственным непобежденным боксером, владевшим титулом чемпиона мира в тяжелом весе. То же самое произошло в 2022 году, когда он сообщил об уходе после победы над Диллианом Уайтом.

То заявление Фьюри сразу рассматривалось скорее как маркетинговая уловка. Его возвращения ждали. И британец изменил свое решение, вскоре карьеру возобновил и одержал победу в очень выгодном бою против Дерека Чисоры в декабре того же года.

Вот и сейчас Фьюри уходит из бокса, будучи фигурой крайне востребованной. И до второго боя против Усика, и после него в британской прессе обсуждалось расширение этого противостояния до «трилогии». Однако более вероятным вариантом продолжения карьеры 36-летнего британца казался другой.

Дело в том, что за несколько часов до объявления Фьюри о завершении карьеры очень важный комментарий дал промоутер Эдди Хирн. Он сказал, что уже «зарезервировал» лондонский стадион Wembley для поединка Фьюри с Энтони Джошуа — другим британским супертяжем, желающим реабилитироваться за недавнее поражение (его в сентябре прошлого года нокаутировал соотечественник Даниэль Дюбуа).

Роман Левищев