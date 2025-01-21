Дональд Трамп отменил введенный Байденом стандарт по доле электромобилей

Одним из первых указов после вступления в должность президента США Дональд Трамп отменил введенный в 2021 году администрацией Джо Байдена стандарт, в соответствии с которым 50% всех автомобилей, продаваемых в стране к 2030 году, должны быть электрическими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«США не станут устраивать диверсию против собственной автопромышленности, в то время как Китай безнаказанно загрязняет (окружающую среду.— “Ъ”)»,— заявил господин Трамп. После вступления в должность Дональд Трамп также приостановил программу государственных инвестиций в зарядные станции для электромобилей и высказался в пользу отмены льгот при их покупке.

Сегодня, 21 января, Дональд Трамп отменил 78 поручений Джо Байдена и подписал почти 200 собственных указов и распоряжений. Среди них — меры в сфере иммиграции, помилование сторонников, отмена цензуры и выход из Парижского соглашения.

Подробнее об этом — в подборке «Ъ» «Так решил Трамп»

Яна Рождественская