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Коммерсантъ FM
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Трамп помиловал более 1,5 тыс. участников штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме после инаугурации, объявил о помиловании 1500 человек, которые участвовали в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Указ предполагает не только полное освобождение от наказания, но и сокращение сроков тюремного заключения, а также закрытие уголовных дел. CNN отмечает, что всего он затронет около 1600 человек.

Фото: Evan Vucci / AP

Фото: Evan Vucci / AP

В группу тех, кому смягчили наказание, входят 14 ультраправых лидеров организаций Proud Boys и Oath Keepers, которых обвинили в призывах к заговору. Их имена перечислены в документе, опубликованном на сайте Белого дома. В отличие от помилования смягчение наказания не позволит им выйти из тюрьмы, хотя и сократит сроки заключения.

Большая часть американцев и некоторые демократы выступили против помилования. Согласно опросам, его не одобрили 59% жителей США. Несмотря на это 67% сторонников господина Трампа поддержали его решение.

6 января 2021 года толпа протестующих ворвалась в здание Капитолия и потребовала отменить результаты выборов 2020 года, по итогам которых Дональд Трамп проиграл Джо Байдену. В общей сложности обвинительные приговоры по делам, связанным со штурмом, получило около 1270 человек. Обвинения были предъявлены порядка 1,6 тыс., почти 80% подсудимых признали вину. Со ссылкой на данные Минюста США CNN пишет, что до помилования Дональда Трампа в тюрьме находилось примерно 200 человек.

Подробнее об остальных планах Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Чем обещал заняться Дональд Трамп после инаугурации».

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