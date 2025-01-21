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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп снова внес Кубу в список стран—спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп снова включил Кубу в список государств— спонсоров терроризма, сообщила пресс-служба Белого дома. Его предшественник Джо Байден 14 января исключил страну из этого списка. Его указ действовал всего неделю.

США прекратили дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. В 2014 году президент США Барак Обама объявил о начале нормализации отношений с Кубой. В 2015-м его администрация исключила Кубу из списка государств—спонсоров терроризма. Господин Трамп в 2017 году вернул страну в этот список.

Вчера, 20 января, состоялась церемония инаугурации Дональда Трампа. После вступления в должность он отменил 78 мер, принятых предыдущей администрацией.

Подробнее о планах нового президента США — в публикации «Ъ» «Трампическая сила».

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