Дональд Трамп на 90 дней приостановил оказание США помощи другим странам

Президент Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ о приостановке на 90 дней программ помощи США другим странам. За этот период планируется проверить, соответствует ли выделение этой помощи политическим целям новой администрации, сообщает AP. Как уточняет Reuters, речь идет о помощи, предоставляемой «в целях международного развития».

В документе сказано, что «индустрия иностранной помощи и бюрократии не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречит американским ценностям». Также выделение средств якобы «служит дестабилизации мира путем продвижения в зарубежных странах идей, которые противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними».

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться, если она не полностью соответствует внешней политике президента Соединенных Штатов»,— подчеркнул господин Трамп.

AP отмечает, что иностранная помощь от США обычно составляет около 1% бюджета страны, за исключением отдельных случаев, в частности предоставления оружия Украине. В январе Госдеп говорил, что с начала российской военной операции Киеву было выделено около $66 млрд. В числе других крупных получателей помощи США — Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд), Иордания ($1,7 млрд).

После инаугурации Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным и хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Когда может пройти встреча, пока неизвестно.

О планах нового президента США — в материале «Ъ» «Трампическая сила».