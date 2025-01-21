Американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Документ опубликован на сайте Белого дома. По словам президента США, которые приводит CNN, страна платит организации слишком много денег в сравнении с другими государствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

В документе указывается, что население Китая почти в три раза превышает количество людей, проживающих в США, однако при этом КНР переводит в бюджет ВОЗ на 90% меньше средств. Дональд Трамп отметил, что такое положение дел представляется несправедливым, поэтому было принято решение о выходе из организации.

Во время первого президентского срока в 2020 году Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за того, что организация отказалась провести реформы в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Однако экс-президент США Джо Байден в первый день на своем посту подписал указ об отмене этого решения.