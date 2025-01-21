Дональд Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп пообещал добиться, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 5% своих ВВП. Господин Трамп заявил об этом во время подписания своих первых указов после вступления в должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

«НАТО должно платить больше денег. НАТО должно платить 5%»,— убежден избранный президент США (цитата по ТАСС). Он также пожаловался, что США потратили на военную помощь Украине на $200 млрд больше, чем остальные страны Североатлантического альянса. По его словам, членам НАТО нужно «выровнять ситуацию».

По данным альянса, на 2024 год только 23 из 32 членов НАТО достигли целевого показателя 2% ВВП в части трат на оборону. В преддверии вступления Дональда Трампа в должность европейские члены НАТО начали обсуждать увеличение планки до 3% ВВП. Подъем показателя до 5% ВВП в альянсе сочли недостижимым в ближайшие несколько лет.

О планах нового президента США — в материале «Ъ» «Трампическая сила».