Reuters: члены НАТО не готовы к увеличению расходов на оборону до 5% ВВП

Члены НАТО не прислушаются к призыву избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от общего показателя ВВП страны. Тем не менее участники альянса согласны увеличить траты на военные расходы, связывая угрозы собственной безопасности с Россией, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters

Некоторые чиновники утверждают, что отметка в 5% намеренно завышена господином Трампом и что в ходе переговоров избранный президент снизит требования до 3%.

«Даже если экономика Европы продолжит расти столь необычайными темпами, более 10% реального ВВП, как это было в 2024 году, ей все равно потребуется еще десять лет, чтобы достичь хотя бы трат 3% ВВП на оборону»,— цитирует агентство эксперта Международного института стратегических исследований.

На данный момент ни одна страна НАТО не приблизилась к указанному показателю, в том числе США. Польша тратит на оборону 4,12% от ВВП, что является самым высоким показателем среди стран альянса. За ней следует Эстония, которая тратит на оборону 3,43% ВВП. Замыкает тройку лидеров США — 3,38%. Средний показатель трат стран--членов НАТО на оборону оценивается в 2,71% ВВП.

Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) господин Трамп критиковал некоторые страны НАТО за отставание от целевых показателей по тратам на оборону. В декабре 2024 года Трамп заявил, что намерен потребовать увеличить расходы до 5% ВВП или же только до 3,5%, но при определенных условиях.