Вот в ухо прилетело, и ага

Покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, на первый взгляд, объединило американцев: насилие в отношении республиканца вызвало однозначное осуждение. Попытку убить кандидата в президенты США также осудили десятки мировых лидеров, включая тех, кого нельзя записать в идеологические союзники господина Трампа. Однако на деле произошедшее, скорее, стало поворотной точкой, после которой политическая борьба внутри США, как и поляризация общества, лишь ужесточится. А Дональд Трамп, раненный в ухо, теперь имеет все шансы на безоговорочную победу в предвыборной гонке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выстрелы в Дональда Трампа всполошили всю Америку, а ему самому прибавили политического капитала

Фото: Brendan McDermid, Reuters Выстрелы в Дональда Трампа всполошили всю Америку, а ему самому прибавили политического капитала

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Пуля просвистела

Дональд Трамп, которого на стартующем 15 июля съезде Республиканской партии должны официально объявить кандидатом в президенты, вечером 13 июля по местному времени проводил обычный предвыборный митинг в городе Батлере, расположенном в колеблющемся штате Пенсильвания. Будучи, как обычно, в ярко-красной кепке, он активно жестикулировал, поворачиваясь в разные стороны и размахивая руками (что, возможно, и спасло ему жизнь).

Стоя вполоборота к публике, политик рассуждал на излюбленную тему — о рекордном числе нелегальных мигрантов, пересекающих южную границу США. Внезапно громкие выстрелы прервали речь политика. Господин Трамп схватился за ухо и через секунду рухнул на землю. Спустя мгновение экс-президента уже закрывали своими телами сотрудники Секретной службы США.

В толпе раздались крики. Позже выяснилось, что один из сторонников республиканца был убит, а двое тяжело ранены. Сам же Дональд Трамп уцелел, но был ранен в ухо.

Почти сразу охрана ответным огнем ликвидировала стрелка и попыталась увести экс-президента с открытого пространства. Однако политик сперва пытался совладать со слетевшей в момент покушения обувью, а затем скомандовал людям в черном подождать. Протиснувшись сквозь окруживших его охранников, господин Трамп вскинул вверх сжатую в кулаке руку и, как утверждают некоторые очевидцы (на записи не было слышно слов), начал скандировать: «Бороться!»

Фото с окровавленным экс-президентом, энергично приветствовавшим толпу на фоне развевающегося американского флага, мгновенно стало вирусным. Дональд Трамп уходил со сцены под крики «США! США!», будто бы даже сопротивляясь агентам спецслужб, пытавшимся как можно скорее довести политика до автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагаемый стрелок — 20-летний Томас Мэттью Крукс — был зарегистрирован в качестве избирателя Республиканской партии, но не скрывал ненависти к Дональду Трампу

Фото: Bethel Park High School Предполагаемый стрелок — 20-летний Томас Мэттью Крукс — был зарегистрирован в качестве избирателя Республиканской партии, но не скрывал ненависти к Дональду Трампу

Фото: Bethel Park High School

Как позже выяснилось, стрелявшим оказался не нелегальный мигрант, которых республиканцы и Дональд Трамп склонны обвинять в росте преступности в США, а 20-летний белый американец Томас Мэттью Крукс. Примечательно, что совершивший преступление был зарегистрирован в качестве избирателя Республиканской партии, но при этом однажды отправил пожертвование демократам и накануне в соцсетях заявил о ненависти к господину Трампу. Стрелок притаился на крыше одного из зданий, расположенных примерно в 140 метрах от сцены, и, по сообщениям ряда СМИ, изначально был принят правоохранителями за «своего».

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Несколько выстрелов всполошили всю Америку. Политическая элита США отреагировала на покушение однозначным осуждением. Глава Белого дома Джо Байден выступил с официальным обращением к нации и даже созвонился со своим политическим оппонентом, хотя детали их разговора остались тайной. С осуждением попытки убийства Дональда Трампа выступили и другие видные демократы, включая бывшего президента Барака Обаму, экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера меньшинства в нижней палате Конгресса Хакима Джеффриса и лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

Политические оппоненты экс-президента внутри Республиканской партии также не остались в стороне. Так, Дональда Трампа поддержала Никки Хейли — ключевая соперница бывшего главы Белого дома на последних праймериз. И даже Майк Пенс, работавший во время первого срока господина Трампа вице-президентом и вконец с ним разругавшийся, поспешил заявить, что молится за президента Трампа и призывает каждого американца присоединиться к молитве.

Международная реакция на покушение была не менее однозначной. Десятки мировых лидеров и политиков наперебой осуждали насилие и желали здоровья пострадавшему. При этом речь шла не только об идеологических союзниках республиканца, вроде премьера Венгрии Виктора Орбана, но и о тех, кто, мягко говоря, не ладит с бывшим президентом. В частности, скорейшего выздоровления господину Трампу пожелал президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также Си Цзиньпин — лидер Китая, противостояние с которым республиканец намерен сделать центром своей внешней политики в случае успеха на выборах 5 ноября. «С ужасом» узнал о покушении и президент Украины Владимир Зеленский, пожелавший Дональду Трампу скорейшего выздоровления и заявивший, что насилию «не должно быть места где-либо в мире».

В Москве также осудили случившееся. «Россия всегда осуждала, и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы»,— заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил: «Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью». Однако, по мнению чиновника, администрация Джо Байдена создала «атмосферу вокруг кандидата Трампа», которая и «спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка».

Выстрел на победу

Могло показаться, что покушение на экс-президента США спровоцировало редкое для мира и Америки единение. Однако на самом деле ситуация лишь обострилась. Старший советник предвыборной кампании республиканца Крис Лачивита даже попытался сначала недвусмысленно намекнуть на причастность демократов к попытке убийства своего босса. «Они пытались не пустить его в бюллетень, они пытались посадить его в тюрьму, и теперь вы видите это»,— написал господин Лачивита в соцсети X, но быстро удалил сообщение. Вероятно, в Республиканской партии решили не обвинять Джо Байдена и демократов напрямую в покушении.

Вместо этого республиканцы оперативно выработали несколько иную позицию, которая фактически совпадала с тем, как ситуацию оценивал Дмитрий Песков.

Общий посыл однопартийцев Дональда Трампа сводился к тому, что Джо Байден и демократы создали в стране атмосферу ненависти, а экс-президента выставляли главной угрозой американской демократии, от которой во что бы то ни стало необходимо избавить США, не допустив возвращения республиканца в Белый дом.

«Центральная предпосылка кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на президента Трампа»,— заявил, в частности, сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс, которого СМИ называли в числе возможных кандидатов в вице-президенты. В этом сенатора поддержал экс-генпрокурор Уильям Барр, нещадно критиковавший господина Трампа, а теперь обрушившийся на демократов за то, что они навешивали на республиканца ярлык «экзистенциальная угроза демократии». И тем самым, возможно, спровоцировали нападение.

Так или иначе, как сказал член Палаты представителей республиканец Деррик Ван Орден, президент Трамп пережил нападение и «только что выиграл выборы». И это суждение, пожалуй, оказалось общим не только для сторонников экс-президента, но и для подавляющего большинства представителей экспертного сообщества.

Республиканец, практически всю активную часть кампании обходивший Джо Байдена по опросам и нарастивший преимущество после провальных для демократа дебатов 27 июня, 13 июля получил еще и статус жертвы.

Новых замеров общественного мнения сразу же после покушения, естественно, не последовало. Однако и без свежих цифр было понятно, что произошедшее с Дональдом Трампом может пойти только в плюс республиканцу. Тем более что Дональд Трамп фактически встал в один ряд с другими американскими президентами и кандидатами на высший государственный пост в стране, которых постигла схожая и даже худшая участь. Так, покушение в свое время пережил икона республиканцев Рональд Рейган, продолжателем дела которого себя периодически выставляет и господин Трамп.

Атаки на кандидатов в президенты США Покушение на Теодора Рузвельта 14 октября 1912 года, менее чем за месяц до президентских выборов, во время выступления перед избирателями в Милуоки (штат Висконсин) кандидат от Прогрессивной партии Теодор Рузвельт получил огнестрельное ранение. Пуля прошла сквозь футляр для очков и 50-страничную рукопись с речью, после чего попала в грудь, не пробив легкое. Рузвельт закончил речь с ранением и до конца жизни носил пулю в груди, так как ее было опаснее извлечь, чем оставить. Стрелявший в президента бывший трактирщик Джон Шрэнк был признан невменяемым и помещен в психбольницу: он заявлял, что застрелить Рузвельта ему приказал призрак убитого в 1901 году 25-го президента США Уильяма Маккинли. После покушения другие кандидаты в президенты — Уильям Тафт и Вудро Вильсон — приостановили свои кампании до выздоровления Рузвельта. Между тем последний продолжил избирательную кампанию, заявив в одном из интервью, что он «здоров, как лось». Фраза стала одним из его предвыборных лозунгов. На выборах 1912 года Теодор Рузвельт занял второе место с 27,4% голосов, уступив кандидату от демократов Вудро Вильсону (41,8%). Проигрыш Рузвельта вместе с плохими результатами на местных выборах привел к упадку Прогрессивной партии и уходу из нее многих видных политиков. Покушение на Роберта Кеннеди 5 июня 1968 года, за пять месяцев до президентских выборов, в Лос-Анджелесе в отеле Ambassador был смертельно ранен кандидат от Демократической партии и сенатор Роберт Кеннеди. В тот день он одержал победу на праймериз и после объявления результатов решил срезать путь на пресс-конференцию через кухонные помещения отеля — там в него несколько раз выстрелил из револьвера палестинец Серхан Бишара Серхан. Роберт Кеннеди умер на следующий день. Стрелявший был задержан на месте. Во время суда он сделал заявление, что готовился к убийству несколько лет, однако позже отказался от своих слов и заявил, что ничего не помнит. Суд приговорил Серхана к смертной казни, которая потом была заменена на пожизненное заключение. Преступник до сих пор находится за решеткой. Как и в случае с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, убийство его брата породило множество теорий заговора. На выборах 1968 года победу одержал республиканец Ричард Никсон. Роберт Кеннеди — отец Роберта Кеннеди-младшего, который участвует в президентских выборах 2024 года в качестве независимого кандидата. Покушение на Джорджа Уоллеса 15 мая 1972 года, почти за полгода до выборов президента США, во время выступления в торговом центре в городе Лорел кандидат от Демократической партии Джордж Уоллес получил пять огнестрельных ранений: в живот и грудь. Одна из пуль пробила позвоночник, в результате чего Уоллес остался парализован ниже пояса. Стрелявший Артур Бремер, как позже выяснило следствие, совершил преступление не по политическим мотивам, а из желания прославиться. Преступник получил 63 года тюрьмы и вышел по УДО в 2007 году. Из-за последствий ранения Джордж Уоллес не смог продолжить избирательную кампанию. Политик вернулся к исполнению обязанностей губернатора Алабамы, которые он с перерывами исполнял с 1963 по 1987 год. На выборах 1972 года победу одержал республиканец Ричард Никсон, баллотировавшийся на второй срок.

Между тем, как подчеркнуло издание Politico, покушение на Дональда Трампа — очередной кошмар для Демократической партии, переживающей не лучшие времена. «Стрельба фактически заставила демократов прекратить политические атаки. Это может ознаменовать разворот на 180 градусов по сравнению с последними двумя неделями, когда критика Дональда Трампа как экзистенциальной угрозы, казалось, была единственным, что объединяло партию на фоне вопросов о возможности избрания президента Джо Байдена»,— рассуждает издание. Штаб Джо Байдена даже сообщил, что в связи с произошедшим приостанавливает предвыборную агитацию, поскольку сейчас время для единства.

Однопартийцы главы Белого дома, конечно, попытаются скрасить ситуацию напоминаниями, что именно республиканцы выступают за либерализацию оборота оружия в стране. Кроме того, демократы вполне могут вспомнить, что и Дональд Трамп неоднократно обещал расправиться со своими оппонентами в случае возвращения к власти и даже устроить «кровавую баню».

Угрозы в адрес Дональда Трампа и попытки покушений: от погрузчика до яда 18 июня 2016 года на предвыборном митинге Дональда Трампа в Лас-Вегасе (Невада) 20-летний британец Майкл Сэндфорд пытался отнять оружие у полицейского, чтобы застрелить лидера президентской гонки от Республиканской партии. Сэндфорд был задержан на месте и передан Секретной службе США. Позже суд признал наличие у него психического расстройства и приговорил к 12 месяцам тюрьмы и штрафу в размере $200. В мае 2017 года Сэндфорд был депортирован в Великобританию. 6 сентября 2017 года Дональд Трамп посетил город Мандан (Северная Дакота), чтобы выступить с речью на крупнейшем в штате НПЗ. В тот день местный житель Грегори Ли Леинганг устроил два пожара в соседнем городе и угнал погрузчик — как позже выяснилось, чтобы выехать на маршрут президентского кортежа, перевернуть лимузин господина Трампа, а затем убить его. Осуществить план не удалось: погрузчик застрял на огороженной территории НПЗ, а Леинганга задержала полиция. Впоследствии он признал себя виновным и был приговорен к 20 годам тюрьмы по совокупности преступлений. В ноябре 2017 года, за несколько дней до открытия саммита АСЕАН на Филиппинах, где должен был присутствовать Дональд Трамп, местная полиция арестовала человека, связанного с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и планировавшего убийство президента США. Еще один террорист был раскрыт американской Секретной службой перед посадкой самолета Дональда Трампа в Маниле. 1 октября 2018 года американские спецслужбы перехватили конверты с ядом рицин, адресованные Дональду Трампу в Белый дом, а также нескольким служащим Пентагона. Через два дня по подозрению в использовании биологического токсина в качестве оружия был арестован 39-летний ветеран ВМС США Уильям Клайд Аллен III, частично признавший вину. В сентябре 2020 года спецслужбы вновь перехватили посылку с рицином, отправленную в Белый дом, по заявлению ФБР, частным лицом из Канады. В июле 2020 года 70-летний житель Нью-Йорка Томас Вельницки сообщил сотрудникам полиции вашингтонского Капитолия: он убьет Дональда Трампа, если тот проиграет выборы в ноябре 2020 года и затем откажется покидать свой пост. После смены власти в США Томас Вельницки продолжил выступать с угрозами в адрес Дональда Трампа и был арестован Секретной службой США лишь в январе 2022 года. В феврале 2024 года письмо с угрозами, содержащее также неопознанный белый порошок, получил Дональд Трамп-младший. Сын экс-президента тогда заявлял, что конверт ему отправили «радикальные левые ненавистники».

Однако вряд ли это сильно поможет Джо Байдену. Покушение на Дональда Трампа как минимум консолидировало республиканский электорат и, вероятно, свело на нет сомнения тех консерваторов, кто подумывал не голосовать за него (в частности, из-за вердикта суда присяжных, признавших политика виновным в уголовном преступлении). В то же время демократические избиратели фрустрированы состоянием господина Байдена, и часть из них даже не собирается идти на выборы.

Алексей Забродин; Екатерина Мур, Вашингтон