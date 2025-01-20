Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем запомнились инаугурации президентов США

История вопроса

Первая же в истории инаугурация президента США прошла не по плану. Конгресс изначально назначил дату инаугурации на 4 марта 1789 года, но подсчет голосов затянулся, и Джордж Вашингтон вступил в должность лишь 30 апреля.

Церемония предполагает участие как избранного, так и уходящего президентов. Нарушителем протокола в 1801 году стал Джон Адамс, который отказался приезжать на инаугурацию конкурента в президентской гонке Томаса Джефферсона. Еще одним «отказником» стал вступающий в должность президента Дональд Трамп, который в 2021 году пропустил инаугурацию Джо Байдена.

Уильям Гаррисон — рекордсмен по продолжительности инаугурационной речи. Его выступление в 1841 году продолжалось два часа и содержало 8445 слов. Через месяц после вступления в должность президент умер от пневмонии, которой, как считается, заболел во время церемонии.

Самой необычной стала инаугурация президента Линдона Джонсона, который после убийства в 1963 году президента Джона Кеннеди был приведен к присяге на борту президентского самолета. Для церемонии не нашли Библии, и Джонсон присягнул на миссале (богослужебная книга в Римско-католической церкви), найденном на прикроватном столике Джона Кеннеди в самолете.

Инаугурация Барака Обамы в 2009 году впервые в истории США проходила дважды из-за его ошибки в словах присяги. Вместо фразы «буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов» он сказал: «Буду выполнять для Соединенных Штатов обязанности президента добросовестно». На следующий день церемония была повторена и стала рекордной по числу гостей (до 1,8 млн человек).

Инаугурация Дональда Трампа в 2017 году стала самой дорогой в истории США — на нее были собраны рекордные $107 млн пожертвований. Это более чем в два раза превышает суммы, которые тратили на инаугурации Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Инаугурация Джо Байдена в 2021 году из-за коронавируса проходила с ограниченным количеством зрителей (3 тыс. человек). За две недели до церемонии сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, поэтому из-за опасений беспорядков в Вашингтон были стянуты более 25 тыс. бойцов национальной гвардии.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...