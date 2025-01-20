Чем запомнились инаугурации президентов США

Первая же в истории инаугурация президента США прошла не по плану. Конгресс изначально назначил дату инаугурации на 4 марта 1789 года, но подсчет голосов затянулся, и Джордж Вашингтон вступил в должность лишь 30 апреля.

Церемония предполагает участие как избранного, так и уходящего президентов. Нарушителем протокола в 1801 году стал Джон Адамс, который отказался приезжать на инаугурацию конкурента в президентской гонке Томаса Джефферсона. Еще одним «отказником» стал вступающий в должность президента Дональд Трамп, который в 2021 году пропустил инаугурацию Джо Байдена.

Уильям Гаррисон — рекордсмен по продолжительности инаугурационной речи. Его выступление в 1841 году продолжалось два часа и содержало 8445 слов. Через месяц после вступления в должность президент умер от пневмонии, которой, как считается, заболел во время церемонии.

Самой необычной стала инаугурация президента Линдона Джонсона, который после убийства в 1963 году президента Джона Кеннеди был приведен к присяге на борту президентского самолета. Для церемонии не нашли Библии, и Джонсон присягнул на миссале (богослужебная книга в Римско-католической церкви), найденном на прикроватном столике Джона Кеннеди в самолете.

Инаугурация Барака Обамы в 2009 году впервые в истории США проходила дважды из-за его ошибки в словах присяги. Вместо фразы «буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов» он сказал: «Буду выполнять для Соединенных Штатов обязанности президента добросовестно». На следующий день церемония была повторена и стала рекордной по числу гостей (до 1,8 млн человек).

Инаугурация Дональда Трампа в 2017 году стала самой дорогой в истории США — на нее были собраны рекордные $107 млн пожертвований. Это более чем в два раза превышает суммы, которые тратили на инаугурации Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Инаугурация Джо Байдена в 2021 году из-за коронавируса проходила с ограниченным количеством зрителей (3 тыс. человек). За две недели до церемонии сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, поэтому из-за опасений беспорядков в Вашингтон были стянуты более 25 тыс. бойцов национальной гвардии.