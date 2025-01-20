Хуситы прекратили атаковать коммерческие суда после перемирия в Газе

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» уведомило владельцев и операторов коммерческих судов, что с 19 января прекратило атаковать не связанные с Израилем суда на фоне перемирия в секторе Газа. При этом, если какое-то государство ударит по Йемену, группировка возобновит нападения, сообщил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы хуситов Насреддин Амер.

По словам представителя группировки, «Ансар Аллах» также прекратила удары по израильским территориям. Перестать атаковать израильские коммерческие суда планируется «после полной реализации всех этапов» соглашения о прекращении огня.

Израиль и палестинское движение «Хамас» подписали 17 января соглашение о прекращении огня и обмене заложниками. 19 января договор вступил в силу, в тот же день группировка отпустила трех человек. Позже израильская Служба тюрем сообщила об освобождении 90 палестинских заключенных. По данным представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, в плену у «Хамаса» остается еще 94 человека.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" воспользовались передышкой».