Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с «Хамасом»

Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением «Хамас», сообщила израильская Служба тюрем, передает Times of Israel. Накануне, 19 января, палестинское движение в рамках сделки освободило трех женщин, которые находились в плену у «Хамаса» в секторе Газа.

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

По информации газеты, среди освобожденных из-под стражи палестинских заключенных — 70 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, а также 12 мужчин, среди которых восемь несовершеннолетние. Все они были осуждены за преступления против безопасности Израиля.

Как пишет Times of Israel, заключенных сначала доставили в тюрьму «Офер», где правоохранители проверили их личности, а врачи провели медицинское обследование. Среди заключенных — 78 жителей Западного берега. Их освободили на контрольно-пропускном пункте Бейтуния возле тюрьмы «Офер». Еще 12 жителей Восточного Иерусалима доставили обратно в город и отпустили домой из следственного изолятора Русского подворья.

В ходе первого этапа соглашения о прекращении огня Израиль планирует освободить в общей сложности около 2 тыс. заключенных палестинцев. Израиль и «Хамас» подписали соглашение 17 января при содействии США и Катара. Группировка в рамках договора отпустит из плена 33 человека. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу вчера в 12:15 мск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...