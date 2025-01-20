Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с «Хамасом»

Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением «Хамас», сообщила израильская Служба тюрем, передает Times of Israel. Накануне, 19 января, палестинское движение в рамках сделки освободило трех женщин, которые находились в плену у «Хамаса» в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mussa Qawasma / Reuters Фото: Mussa Qawasma / Reuters

По информации газеты, среди освобожденных из-под стражи палестинских заключенных — 70 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, а также 12 мужчин, среди которых восемь несовершеннолетние. Все они были осуждены за преступления против безопасности Израиля.

Как пишет Times of Israel, заключенных сначала доставили в тюрьму «Офер», где правоохранители проверили их личности, а врачи провели медицинское обследование. Среди заключенных — 78 жителей Западного берега. Их освободили на контрольно-пропускном пункте Бейтуния возле тюрьмы «Офер». Еще 12 жителей Восточного Иерусалима доставили обратно в город и отпустили домой из следственного изолятора Русского подворья.

В ходе первого этапа соглашения о прекращении огня Израиль планирует освободить в общей сложности около 2 тыс. заключенных палестинцев. Израиль и «Хамас» подписали соглашение 17 января при содействии США и Катара. Группировка в рамках договора отпустит из плена 33 человека. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу вчера в 12:15 мск.

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