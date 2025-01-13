Чиновники берут освобожденные города

Президент Владимир Путин подписал 13 января указ о повышении эффективности органов публичной власти на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Теперь полномочия мэров и депутатских советов в освобожденных населенных пунктах смогут выполнять чиновники, напрямую назначенные губернатором. Речь идет о де-факто существующей практике, которую было решено формализовать на фоне увеличения числа населенных пунктов, взятых под контроль вооруженными силами РФ, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно указу, высшие должностные лица четырех новых субъектов вправе принимать решения о возложении «полномочий по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения» в муниципалитетах, где органы местного самоуправления (МСУ) пока отсутствуют, на органы публичной власти и их должностных лиц.

Эти полномочия будут действовать до формирования органов МСУ в соответствии с законодательством РФ, то есть до выборов.

Обычно они проводятся в единый день голосования (второе воскресенье сентября), однако в условиях военного положения порядок и дату голосования определяет Центризбирком РФ по согласованию с ФСБ и Минобороны. Пока муниципальные выборы в новых регионах прошли только однажды — в сентябре 2023 года.

Решения губернаторов являются обязательными для всех чиновников, организаций и граждан на территории новых субъектов, уточняется в указе Владимира Путина.

К органам МСУ, которые должны быть сформированы в обязательном порядке, сейчас относятся депутатский совет (избирается на прямых выборах в муниципалитетах с населением более 100 человек; в небольших селах его функции исполняет сход граждан), глава муниципального образования (избирается напрямую или назначается депутатами), а также его администрация.

Таким образом, теперь все эти функции по решению губернатора может взять на себя чиновник регионального уровня. К компетенциям, которыми он будет обладать, относится широкий спектр полномочий — от принятия бюджета и установления налогов до распоряжения муниципальным имуществом и благоустройства дворов.

По словам политолога Ростислава Туровского, речь идет о временном порядке «фактического губернаторского правления» через ответственных чиновников, которых будет назначать глава региона.

«По сути, это узаконит уже существующие практики, поскольку на вновь присоединенных территориях губернаторы до сих пор сами решали, в какую зону ответственности каких органов власти попадали муниципалитеты»,— объясняет эксперт. В качестве примера он приводит Артемовск (Бахмут), который после освобождения в мае 2023 года был отнесен главой ДНР Денисом Пушилиным в зону влияния администрации Шахтерска.

«Число примеров растет, это вызвало необходимость принятия решения. Есть населенные пункты, где еще не было возможности провести выборы. Есть и проблема кадрового голода: не везде удастся создать полноценно работающие администрации»,— резюмирует господин Туровский.

Во второй половине прошлого года темпы наступления вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации резко возросли. В сентябре Владимир Путин заявил, что такого наступления в Донбассе «у нас давно не было»: «Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200–300 м (в день.— “Ъ”), а квадратными километрами».

По подсчетам «РИА Новости», в 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в новых регионах и Курской области. За первые две недели 2025-го в Минобороны РФ уже заявили о взятии под контроль села Надия в ЛНР, поселков Шевченко и Песчаное в ДНР, а также города Курахово — наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса.

Андрей Прах