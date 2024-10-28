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Коммерсантъ FM
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Как появился новый законопроект о МСУ и чем он отличается от действующего закона

История вопроса

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года председателями комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. Он был разработан в развитие положений обновленной в 2020 году Конституции по аналогии с принятым в декабре 2021-го законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и должен заменить действующий федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ), принятый в 2003 году.

Главной задачей реформы является включение МСУ в единую систему публичной власти. С этой целью в документе предусмотрен целый ряд существенных новаций, в том числе:

  • переход с двухуровневой системы МСУ (городские и сельские поселения — городские и муниципальные округа) на одноуровневую с ликвидацией поселенческого уровня. При этом в отдельных населенных пунктах могут работать территориальные органы местной администрации. Для внедрения этих норм устанавливается переходный период до 1 января 2028 года;
  • закрепление исчерпывающего перечня обязательных полномочий органов МСУ, в числе которых — обеспечение доступности медицинской помощи, утверждение правил благоустройства территории, развитие внутридворовых территорий, обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
  • избрание глав муниципалитетов (как один из вариантов) представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных главой региона;
  • право губернатора объявить мэру выговор (за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению отдельных государственных полномочий) и отрешить главу муниципалитета от должности в случае непринятия им мер по устранению причин, ставших поводом для наказания.

Законопроект о реформе МСУ был принят в первом чтении 25 января 2022 года, а обсуждение его во втором чтении планировалось на конец февраля — начало марта. Затем срок представления в профильный комитет поправок ко второму чтению продлили до 20 мая 2022 года, но рассмотрение проекта вновь не состоялось. В сентябре 2024 года совет Думы продлил срок подачи поправок до 22 октября, законопроект включен в план работы нижней палаты на осеннюю сессию.

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