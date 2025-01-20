Что Трамп грядущий нам готовит

Накануне запланированной на 20 января инаугурации президента США Дональда Трампа Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян об их ожиданиях от его возвращения в Белый дом. Как выяснилось, отношение к господину Трампу в России скорее позитивное, несмотря на пошатнувшееся еще в первый президентский срок доверие. При этом каждый третий опрошенный верит обещаниям республиканца урегулировать конфликт на Украине за полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным социологов (всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15 января среди 1600 человек), доля респондентов, ожидающих улучшения российско-американских отношений при новом президенте США, составляет 35% (сразу после ноябрьских выборов их было 33%). Лишь 7% думают, что «отношения скорее ухудшатся», а 45% полагают, что ничего не изменится. В любом случае Дональд Трамп видится россиянам более перспективным в плане улучшения отношений, чем его предшественники Барак Обама и Джо Байден, при которых оптимизм высказывали 25% (в 2012 году) и 12% (в 2021-м) соответственно.

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Говоря о личном отношении к избранному президенту США в целом, 61% опрошенных выбрал вариант «никак не отношусь», 22% признались, что относятся к нему скорее положительно, а 11% — скорее отрицательно.

Наибольшие симпатии к господину Трампу испытывает молодежь — родившиеся после 2001 года «зумеры» (37%) и младшие «миллениалы» (1992–2000 годы, 28%). Они же чаще, чем представители других поколений, питают надежды на потепление двусторонних отношений — 47% и 46% соответственно. При этом каждый второй респондент (51%) не верит обещаниям нового президента США урегулировать конфликт на Украине за полгода, хотя почти треть (31%) полагает, что ему это «скорее удастся».

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В то же время социологи напоминают, что Дональд Трамп уже обманывал ожидания россиян. Так, если вскоре после его первой инаугурации о положительном отношении к новому главе Белого дома говорили 38% опрошенных (при 7% относящихся отрицательно), то уже в апреле 2017-го этот показатель снизился до 13%, а доля отрицательных оценок выросла до 39%.

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В конце 2016 — начале 2017 года у россиян были завышенные ожидания в связи с избранием Дональда Трампа, согласен политолог Алексей Макаркин: люди надеялись, что при нем США вернутся к комфортным отношениям с Россией, а когда этого не случилось, пришло разочарование. «Сейчас другая ситуация: и у общества, и у элит осталось уже мало надежд на комфортные отношения. Эйфории нет, но и запрос другой — не на перезагрузку, а на то, чтобы попробовать договориться по Украине,— поясняет эксперт.— Есть, правда, немаловажный нюанс: люди, которые хотят договориться, не едины в том, какими должны быть договоренности. Но есть представление, что Трамп может тут что-то решить, в чем-то пойти навстречу». При этом российские власти «скорее исходят из того, что нужно снижать ожидания, и эта точка зрения транслируется в медиа», добавляет господин Макаркин.

Действительно, еще в ноябре 2024-го, вскоре после выборов в США, внутриполитический блок Кремля в рамках своей информационной работы начал проводить линию на снижение в российском обществе ожиданий от Дональда Трампа.

Источники “Ъ”, близкие к администрации президента (АП) РФ, тогда объясняли, что наши люди питают слишком много надежд в связи с победой республиканца, который не раз говорил о желании возобновить диалог с Россией и в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине. Все это породило у россиян завышенные ожидания, которые, если они вдруг не оправдаются, могут вызвать негатив по отношению уже к российской власти, которая якобы не смогла извлечь выгоду из такой ситуации, объясняли собеседники “Ъ”. Поэтому, например, на ноябрьском круглом столе близкого к АП Экспертного института социальных исследований политологи разъясняли, почему политика президента Трампа может негативно сказаться на России, и подчеркивали, что ориентироваться он будет на своего избирателя, а не на интересы Москвы.

Что касается реальных ожиданий российской власти от нового президента США, то об этом источники “Ъ” высказывались очень аккуратно. По их оценке, ожидания эти не сверхпозитивные: с той же Украиной, к примеру, Россия не намерена менять свою переговорную позицию, которую не раз излагал Владимир Путин. Да и единого понимания происходящего в зоне боевых действий у российской и американской сторон пока нет, что не может не повлиять и на возможный переговорный процесс.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров