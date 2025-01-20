Что Трамп грядущий нам готовит
К «старому новому» президенту США россияне относятся хуже, чем раньше, но лучше, чем могли бы
Накануне запланированной на 20 января инаугурации президента США Дональда Трампа Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян об их ожиданиях от его возвращения в Белый дом. Как выяснилось, отношение к господину Трампу в России скорее позитивное, несмотря на пошатнувшееся еще в первый президентский срок доверие. При этом каждый третий опрошенный верит обещаниям республиканца урегулировать конфликт на Украине за полгода.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным социологов (всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15 января среди 1600 человек), доля респондентов, ожидающих улучшения российско-американских отношений при новом президенте США, составляет 35% (сразу после ноябрьских выборов их было 33%). Лишь 7% думают, что «отношения скорее ухудшатся», а 45% полагают, что ничего не изменится. В любом случае Дональд Трамп видится россиянам более перспективным в плане улучшения отношений, чем его предшественники Барак Обама и Джо Байден, при которых оптимизм высказывали 25% (в 2012 году) и 12% (в 2021-м) соответственно.
Говоря о личном отношении к избранному президенту США в целом, 61% опрошенных выбрал вариант «никак не отношусь», 22% признались, что относятся к нему скорее положительно, а 11% — скорее отрицательно.
Наибольшие симпатии к господину Трампу испытывает молодежь — родившиеся после 2001 года «зумеры» (37%) и младшие «миллениалы» (1992–2000 годы, 28%). Они же чаще, чем представители других поколений, питают надежды на потепление двусторонних отношений — 47% и 46% соответственно. При этом каждый второй респондент (51%) не верит обещаниям нового президента США урегулировать конфликт на Украине за полгода, хотя почти треть (31%) полагает, что ему это «скорее удастся».
В то же время социологи напоминают, что Дональд Трамп уже обманывал ожидания россиян. Так, если вскоре после его первой инаугурации о положительном отношении к новому главе Белого дома говорили 38% опрошенных (при 7% относящихся отрицательно), то уже в апреле 2017-го этот показатель снизился до 13%, а доля отрицательных оценок выросла до 39%.
В конце 2016 — начале 2017 года у россиян были завышенные ожидания в связи с избранием Дональда Трампа, согласен политолог Алексей Макаркин: люди надеялись, что при нем США вернутся к комфортным отношениям с Россией, а когда этого не случилось, пришло разочарование. «Сейчас другая ситуация: и у общества, и у элит осталось уже мало надежд на комфортные отношения. Эйфории нет, но и запрос другой — не на перезагрузку, а на то, чтобы попробовать договориться по Украине,— поясняет эксперт.— Есть, правда, немаловажный нюанс: люди, которые хотят договориться, не едины в том, какими должны быть договоренности. Но есть представление, что Трамп может тут что-то решить, в чем-то пойти навстречу». При этом российские власти «скорее исходят из того, что нужно снижать ожидания, и эта точка зрения транслируется в медиа», добавляет господин Макаркин.
Действительно, еще в ноябре 2024-го, вскоре после выборов в США, внутриполитический блок Кремля в рамках своей информационной работы начал проводить линию на снижение в российском обществе ожиданий от Дональда Трампа.
Источники “Ъ”, близкие к администрации президента (АП) РФ, тогда объясняли, что наши люди питают слишком много надежд в связи с победой республиканца, который не раз говорил о желании возобновить диалог с Россией и в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине. Все это породило у россиян завышенные ожидания, которые, если они вдруг не оправдаются, могут вызвать негатив по отношению уже к российской власти, которая якобы не смогла извлечь выгоду из такой ситуации, объясняли собеседники “Ъ”. Поэтому, например, на ноябрьском круглом столе близкого к АП Экспертного института социальных исследований политологи разъясняли, почему политика президента Трампа может негативно сказаться на России, и подчеркивали, что ориентироваться он будет на своего избирателя, а не на интересы Москвы.
Что касается реальных ожиданий российской власти от нового президента США, то об этом источники “Ъ” высказывались очень аккуратно. По их оценке, ожидания эти не сверхпозитивные: с той же Украиной, к примеру, Россия не намерена менять свою переговорную позицию, которую не раз излагал Владимир Путин. Да и единого понимания происходящего в зоне боевых действий у российской и американской сторон пока нет, что не может не повлиять и на возможный переговорный процесс.