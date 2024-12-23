Дональд Трамп взялся за упрощение гендерного вопроса

В США на государственном уровне будет утверждена политика, согласно которой в стране будут официально признаны только два пола — мужской и женский. Такое обещание избранный президент США Дональд Трамп дал, выступая перед своими сторонниками в Аризоне в минувшее воскресенье. «Мы остановим это трансгендерное безумие. И я подпишу указы о запрете менять пол детям. Я выгоню трансгендеров из армии, из начальных школ, из средних и старших школ. И у нас не будет мужчин в женском спорте!» — заявил без пяти минут хозяин Белого дома.

Право на службу в американской армии трансгендерные люди получили в 2016 году при тогдашнем президенте Бараке Обаме, и к настоящему моменту в рядах вооруженных сил США насчитывается порядка 15 тыс. трансгендеров (в России «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено). Согласно задумке господина Трампа, все они будут уволены по медицинским показаниям как непригодные к службе. Ранее 47-й президент США обещал также урезать федеральное финансирование учебным заведениям, которые, по его словам, «продвигают трансгендерное безумие».